Enunciazione di atti non registrati, beni soggetti ad aliquote diverse, atti invalidi

che non siano soggetti a registrazione in termine fisso; che gli effetti delle disposizioni enunciate siano già cessati o cessino in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione, per esempio attribuzione di beni con contemporanea estinzione della società di fatto.

Beni soggetti ad aliquote diverse

per i singoli beni o diritti siano pattuiti corrispettivi distinti . In tal caso sono tassati con le aliquote stabilite per ciascuno di essi;

. In tal caso sono tassati con le aliquote stabilite per ciascuno di essi; si tratti di beni mobili, crediti o rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione , i quali, in occasione della cessione dell’eredità o di quote di comunione, sono tassati con le aliquote stabilite per ciascuno di essi;

o facenti parte di una indivisa o di una , i quali, in occasione della cessione dell’eredità o di quote di comunione, sono tassati con le aliquote stabilite per ciascuno di essi; per le pertinenze per le quali, in ragione della loro natura giuridica (cfr. art. 818 cod. civ.), si applica l’aliquota prevista per il bene principale al cui servizio o ornamento sono destinate (vedi per l’applicazione di una sola imposta fissa).

Atti invalidi

Note

nota1

nota2

L’enunciazione (o manifestazione) si verifica quando in un atto le parti si riferiscono, richiamano o addirittura dichiarano l’esistenza di altro atto, tra loro posto in essere e non registrato (art. 22, D.P.R. n.131/1986).In tal caso, l’imposta di registro si applica anche sulle disposizioni contenute nell’atto richiamato.Se l’enunciazione riguardasoggette ad IVA (cessioni di beni o prestazioni di servizi) si applica l’imposta in misuraSe l’atto enunciato doveva essere registrato in termineva versata anche la pena pecuniaria.L’enunciazione di atti non soggetti a registrazione in termine fisso contenuta negli atti giudiziari comporta applicazione dell’imposta di registroalla parte dell’atto enunciato e che in forza dell’atto giudiziario di condanna deve essere ancora eseguito.L’enunciazione di contrattida tassazione alle seguenti e concorrenti condizioni:Quando oggetto di un atto sono beni soggetti adsi applica quella più elevata, salvo che (art. 23, D.P.R. n. 131/1986):L’imposta colpisce gli atti giuridici e, pertanto, è dovuta anche se l’atto è invalido () (art. 38, D.P.R. n. 131/1986) (per la disciplina complessiva vedi la relativa voce in Wikjus, Regime fiscale dei contratti invalidi: imposte sui redditi ).La dichiarazione di proprietà su di un bene, effettuata in una scrittura privata di riconoscimento di debito e accollo mutuo, vale quale enunciazione di un atto di compravendita (Cass. 18 gennaio 1991, n. 489).La sentenza dichiarativa di fallimento non comporta l’estinzione di una società di fatto e quindi la cessazione degli effetti della disposizione enunciata (R.M. 8 gennaio 1976, n. 300814).Se è enunziata una società di fatto, la base imponibile va determinata con riferimento al momento della costituzione (Comm. trib. centr. 5 maggio 1989, n. 3084).L’enunciazione in un decreto ingiuntivo di un atto (quale un contratto di fideiussione stipulato per corrispondenza, anche se redatto su un modello predisposto dalla banca) non è registrabile in termine fisso e consente l’applicazione dell’imposta sulla sola parte ingiunta e non sull’intero ammontare della fideiussione (Comm. trib. centr. 5 luglio 1991, n. 5215).Cfr. R.M. 7 febbraio 1974, n. 302279.