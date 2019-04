Disponibilità del diritto di prelazione e del diritto di riscatto (retratto successorio)

Note

. L'eventuale cessione si porrebbe infatti in antitesi rispetto alle finalità che la legge ha inteso perseguire accordando la preferenza ai coerediParimenti(Cass. Civ., Sez. VI, 4277/12 ; Cass.Civ. Sez.II, 11551/92 ). E'stato osservato che il diritto di cui all'art. 732 cod.civ. possiede natura personalissima, esprimendo una deroga rispetto al principio generale dell'autonomia negoziale . Esso pertanto non può venire esteso oltre i casi espressamente contemplati (Cass.Civ. Sez.II, 5795/82 ; Cass.Civ. Sez.II, 4048/78 ).Trattasi invero di una situazione soggettiva avente natura processuale del tutto distinta rispetto a quella del diritto di prelazione. Va in ogni caso osservato come la legittimazione attiva ad agire in retratto spetti invece a colui che sia subentratoin nome e vece del rappresentato (Cass. Civ., Sez. II, 594/2015 ). Giova osservare come, inversamente, nei confronti del rappresentante non sia attivabile il retratto, dal momento che egli assume in tutto e per tutto la veste del coerede (Cass. Civ., Sez. II, 1987/2016 ).Gli eredi del coerede hanno un titolo di acquisto (cioè la successionedel titolare della prelazione) diverso da quello considerato dalla norma in considerazione (successionedel titolare del patrimonio di cui fa parte la quota in via di alienazione o alienata). Non può che seguirne l'inapplicabilità dell'istituto in considerazione.. Le questioni che si pongono a questo proposito riguardanodell'atto dismissivo.Quanto al secondo aspetto si è reputato che, in esito alla notifica della proposta del coerede che intende alienare, gli altri coeredi abbiano la possibilità sia di tenere un contegno meramente omissivo (venendo così a maturare il termine decadenziale di due mesi che estingue il diritto), sia di dichiarare espressamente la propria intenzione di rinunziare al diritto di prelazione. Una siffatta espressione di volontà abdicativa potrebbe venire espressa in ogni momento: secondo l'opinione preferibile , addirittura a prescindere dalla notificazione della proposta da parte del coerede. Si è anche rilevato che, in quest'ultimo caso, la rinunzia non coinciderebbe con la rinunzia alla proposta di alienazione. La prima libererebbe definitivamente il coerede, la seconda invece non varrebbe che per una determinata stipulazione alle specifiche condizioni già dichiarate.Queste conclusioni, perfettamente condivisibili, meritano tuttavia una precisazione di carattere semantico. Il coerede può fare sempre rinunzia del proprio diritto alla prelazione (o al riscatto). Non si tratta certamente di un diritto in tal senso indisponibile. La rinunzia ad avvalersi della prelazione relativamente ad una specifica alienazione, le cui condizioni vengano notificate al coerede, non è situazione soggettiva attiva omogenea rispetto alla prima.. Se Tizio comunica a Caio che vuole vendere a 100 la propria quota entro tre mesi e Caio risponde che "rinunzia", questo significa che Caio non vuole comprare a 100 entro tre mesi. Forse comprerebbe a 90. Sicuramente la manifestazione negativa non importa che Caio rinunzi a far valere comunque e sempre la prelazione. Ne segue che, nell'ipotesi in cui la vendita progettata da Tizio vada a monte e, successivamente, quest'ultimo intenda nuovamente cedere la propria quota, dovrà rispettare il diritto di prelazione, notificando a Caio nuove condizioni.Relativamente alla forma della rinunzia prevale, in difetto di prescrizioni che impongono l'adozione di una veste specifica, il parere dell'assenza di speciali oneri.(Cass.Civ. Sez.II, 900/75 Dalladeve essere tenuta distinta la. Nella prima è implicita la seconda, ma non si può dire l'inverso. In altri termini, con la rinunzia alla prelazione, il coerede manifesta la propria indifferenza in ordine alla eventuale cessione della quota ad un estraneo. Non potrebbe dunque egli pretendere successivamente di esercitare il retratto. E', al contrario, possibile che il coerede titolare della prelazione, una volta che il relativo diritto fosse stato violato, rinunziasse comunque al diritto di riscattoAnche per la rinunzia al riscatto non sembra indispensabile l'adozione di una speciale forma. . Si pensi all'eventualità in cui il coerede avente diritto al riscatto stipuli una divisione convenzionale alla quale prenda parte anche l'estraneo che abbia in precedenza acquistato la quota.Occorre da ultimo dar conto di una modalità, sia pure indiretta, di disposizione del diritto di riscatto: esso è pur sempre soggetto a(Cass.Civ. Sez.II, 1761/79 ). L'inerzia del titolare del diritto protrattasi per detto periodo di tempo ne importerebbe pertanto l'estinzione. Sarebbe irrilevante, al riguardo,la permanenza della comunione ereditaria in riferimento agli altri beni non oggetto di alienazione ( Cass. Civ., Sez. II, 3465/2013 ).