Determinatezza o determinabilità dell'oggetto

Mancanza del tipo di frazionamento catastale, determinabilità dell'oggetto e contratto preliminare

Circa i requisiti della(la cui sussistenza in via alternativa è fondamentale ai fini della validità del contratto ), sembra che sia sufficiente che il contratto contenga i criteri, pur esterni rispetto al congegno negoziale, in base ai quali procedere alla determinazione dell'oggetto (Cass. Civ., 1519/73 ; Cass. Civ., 2665/87 In tema di(Cass. Civ., 7079/95 ) e di atti sottoposti a formalismo(come la vendita immobiliare) vengono affermati principi più rigorosi. Si osserva, in particolare, che l'oggetto, in quanto elemento essenziale del contratto, deve comunque essere investito dal formalismo richiesto a pena di nullità (Cass. Civ., 6201/95 ), anche se la validità dell'atto non è negata dall'eventuale indicazione del bene incompleta o carente, ogniqualvolta esso sia determinabile con certezza in base agli elementi prestabiliti nel contratto (Cass. Civ. Sez. II, 15053/02 ; cfr. anche Cass. Civ. Sez. II, 6166/06 in relazione all'omessa indicazione delle coerenze di un fondo, la cui rilevanza, a propria volta, è in grado di supplire all'indicazione del numero di mappale Cass. Civ. Sez. II, 9857/07 ; Cass. Civ., Sez. II, 11237/2016 ). Non potrebbe invece essere considerato neppure determinabile l'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare nel quale si deducesse l'individuazione successiva di due appartamenti tra altri da effettuarsi ad opera del promissario acquirente (Cass. Civ., Sez. II, 26988/2013 ). Ancora la nullità del preliminare è stata affermata in conseguenza della mancata previsione del prezzo della vendita e di criteri per la determinazione dello stesso (Cass. Civ., Sez. II, 25593/2013 ), nell'indicazione della ubicazione generica dell'immobile e della concessione edlizia (Cass. Civ., Sez. II, 22161 del 20 ottobre 2014), nella mancata menzione dei dati catastali del bene accompagnata dal rinvio ad una planimetria non prodotto in giudizio (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 1626 del 24 gennaio 2020).In riferimento alla predetta esigenza che la forma investa gli elementi essenziali del contratto, si evidenzia un rilevante collegamento tra gli elementi essenziali della forma e dell'oggetto. Il fatto che quest'ultimo possa essere anche solo determinabile costituisce ulteriore conferma della rinviabilità della valutazione delle caratteristiche di esso al tempo dell'efficacia. Ancora, delineato il contratto di iscrizione scolastica ad un istituto privato come contatto atipico, la S.C. ha individuato nella quantificazione della retta da pagare un elemento essenziale in relazione al quale, come tale, deve intervenire l'accordo delle parti. E' stato così deciso che la difettosa indicazione di essa, intesa anche come semplice determinabilità, non consente, nell'ipotesi di sottoscrizione di un modulo predisposto dall'istituto e privo di tali indicazioni, di concludere nel senso del perfezionamento del contratto (Cass. Civ. Sez. II, 11934/02 ).. Il problema viene affrontato più specificamente in relazione al tema della c.d.. In materia di iscrizione ipotecaria si pensi all'impossibilità di iscrivere la garanzia per crediti non attuali (fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 2852 cod.civ.). E' stato tuttavia deciso come sia ammissibile la concessione di ipoteca a fronte di un credito riconosciuto come già esistente (Cass. Civ., Sez. II, 3221/2015 ). Ciò non determinerebbe una violazione del principio della specialità dell'ipoteca riferita al credito garantito (art. 2809 cod.civ.).Prescindendo dalle ipotesi in cui è la legge ad integrare il regolamento negoziale ( 1474 , I e III comma , 1339 1374 cod.civ.) è sufficiente, ai fini della validità dell'atto, che le parti abbiano anche semplicemente fornito i criteri per determinare l'oggetto. Esse possono altresì deferire questo compito ad un(art. 1349 cod.civ.; in materia disi veda l'art. 1473 cod.civ.). La eterodeterminazione da parte del terzo non è consentita quanto all'oggetto della(art. 778 cod.civ.); è limitatamente ammissibile in(artt. 631 632 cod.civ.).Ai sensi del II comma dell'art. 733 cod.civ. il testatore può disporre che lasi effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: secondo l'opinione preferibile il fenomeno è parimenti da ricondurre nell'ambito dell'arbitraggio.Questione assai specifica, di notevole rilevanza pratica è quella attinente all'ammissibilità del. Il problema, di cui si darà più specificamente conto, è stato comunque testualmente assunto in considerazione dall'art. 117 del D.Lgs. 385/93 (c.d. T.U. in materia bancaria e creditizia, modificato recentemente dal D.Lgs. 141/10 a sua volta ulteriormente modificato dal D.Lgs. 169/12 ), che prevedeLa scissione che comunemente si opera tra determinatezza e determinabilità è fuorviante poiché, nell'economia dell' art.1346 cod.civ. , tali qualificazioni assumono una unitarietà concettuale che viene a sostanziare uno solo dei requisiti prescritti in tema di oggetto del contratto (cfr. Santini-Bortolus, L'oggetto, in I contratti in generale, vol.VI, Torino, 2000, p.138).Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.327 e Alpa-Martini, Oggetto e contenuto, in Il contratto in generale, t.3, in Tratt.dir.priv., diretto da Bessone, vol.XIII, Torino, 1999, p.368.Forchielli, Della divisione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.191.