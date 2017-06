Cass. civile, sez. V del 2017 numero 12316 (17/05/2017)







Deve essere annullato l’atto che sottopone a tassazione la plusvalenza in capo al donante per il terreno edificabile rivenduto dai donatari a breve distanza dall’atto di liberalità dovendosi escludere l’elusione laddove non risulta provata la natura simulata della donazione laddove i beneficiari hanno incassato il corrispettivo della vendita e non vi è alcun elemento di prova in base al quale ritenere che il corrispettivo sia stato retrocesso al donante.