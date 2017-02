Appartenenza ad una categoria di successibili (presupposti della vocazione ab intestato)

Note

Perché possa farsi luogo alla successione legittima si pone, quale presupposto ulteriore rispetto all'evento morte ed alla mancanza parziale o totale della vocazione testamentaria ereditaria,Viene in considerazione l'appartenenza ad una delle categorie di successibili espressamente individuate dalla legge.Il sistema legislativo della successione legittima contempla lai quali vengono chiamati all'eredità sulla base di un loro rapporto con il defunto. Tale particolare relazione viene considerata tradizionalmente come titolo a succedere, come presupposto quindi dell'operatività della suddetta successione.Va fin da subito rilevato che in un primo tempo la riforma del diritto di famiglia operata con la novella del 1975 ebbe radicalmente a innovare la materia, integrando la categoria dei successibili, in omaggio ai principi costituzionali di cui agli artt. 29 30 Cost., ispirandosi ad una concezione della famiglia legittima in senso ristretto, dove i coniugi si trovano in posizione di parità e dove i figli naturali erano equiparati, almeno dal punto di vista patrimoniale, ai figli legittimi . A far tempo dall'entrata in vigore della riforma della filiazione di cui al d.lgs. 154/2013 (cioè dal 7 febbraio 2014) non rileva più il vincolo di parentela naturale, essendo stato soppresso anche il c.d. diritto di commutazione.E' opportuno specificare che non tutti i vincoli familiari sono considerati dalla legge come titoli di successione, restando totalmente esclusi dalla successione legittima gli affini sia in linea retta che collaterale.Più precisamente vengono in considerazioneCome avremo modo di vedere partitamente, sensibili interventi in merito a tale disciplina ha svolto la Corte Costituzionale, dichiarando, tra l'altro, costituzionalmente illegittimo l'art. 565 cod.civ. nella parte in cui non considerava tra i chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle riconosciuti o dichiarati. Tali pronunce si inseriscono in un quadro di progressivo allargamento della famiglia legittima, ai fini dell'operatività del sistema successorio, contemplando la devoluzione dei beni allo Stato solo come ultima istanza, in via assolutamente residuale.Il vincolo familiare, costituendo, come detto, titolo per la successione legittima, va provato da quanti intendano far valere il proprio diritto successorio. Ciò secondo gli ordinari criteri sull'onere della prova. Tale onere risulta pienamente assolto mediante l'esibizione dell'atto dello stato civile, col possesso di stato per i figli, con l'atto di riconoscimento e con la sentenza che definisca la questione di stato per il figlio già definito prima della riforma del 2013 come "naturale" (cfr. Cass.Civ. Sez.II, 1484/95 ).Secondo un'opinione, dal combinato disposto dell'art. 457 , II comma, cod. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. si evincerebbe inoltre che colui il quale assuma di essere erede legittimo debba provare non soltanto di appartenere ad un preciso ordine successorio, ma anche la mancanza di un erede testamentario . A ciò si oppone, non a torto, l'inutilità e l'incongruenza di una tale costruzione. Considerando che la mancanza della successione testamentaria è un elemento costitutivo della fattispecie della successione legittima, non potrebbe infatti imporsi all'erede legittimo di dare prova dell'inesistenza di un erede testamentario. Il criterio di soluzione del problema, si è fatto acutamente notare, va ricercato nella natura dispositiva delle norme sulla vocazione legittima. Tale natura comporta, secondo i principi generali, che l'esistenza di una dichiarazione di volontà diretta ad incidere sulla norma derogabile, forma oggetto di una prova che deve essere prestata non da chi ne invoca l'applicazione, bensì a chi la contrasta Il loro titolo a succedere, infatti, non è rappresentato dalla qualità di membri della famiglia costituita dal matrimonio del defunto (essi potrebbero appartenere a famiglie distinte costituite dal defunto con matrimoni contratti in tempi successivi, ma è pur sempre un rapporto di natura diversa, il matrimonio per l'uno, il rapporto di filiazione per gli altri. Nemmeno si può dire che formino insieme il primo ordine della successione, posto che, in mancanza di figli, il coniuge non concorre da solo all'eredità e non esclude conseguentemente gli altri successibili, ma viceversa subisce il concorso degli ascendenti e dei fratelli e delle sorelle del.