Mancanza totale o parziale della vocazione testamentaria (presupposti della vocazione ab intestato)

A mente dell'art. 457 cod. civ. non si apre la successione legittima se non e nella misura in cui non operi la successione testamentaria. Ciò significa, secondo l'opinione maggioritaria, che la successione legittima costituisceuna sorta di disciplina suppletiva destinata ad operare solo quando il patrimonio delnon abbia trovato sistemazione per mezzo di una valida disposizione testamentaria. La mancanza di una valida disposizione testamentaria a titolo universale non si ha comunque solo nell'ipotesi di mancanza materiale di un testamento, ma anche in altri casi opportunamente posti in evidenza dalla dottrina . All'inesistenza materiale di un testamento vengono, infatti, equiparateEgualmente è a dirsi per l'esistenza di un . Ciò anche quando ad uno dei legatari fosse stato imposto un onere (Cass. Civ., Sez. II, 15239 del 20 giugno 2017). Si procederà all'apertura della successione legittima anche nel caso died in generale ogni ipotesi di successiva inefficacia della disposizione testamentaria, per caducità, per mancanza della condizione sospensiva o per avveramento della condizione risolutiva, per risoluzione a norma dell'art. 648 cod. civ. , oppure perché l'istituito non vuole o non può accettare l'eredità e non si faccia luogo a sostituzione, rappresentazione e accrescimento. Allo stesso modo la successione legittima si aprirà in caso di(sempre che sia intervenuta la relativa pronuncia costitutiva) o di una singola disposizione a titolo universaleSi è poi ritenuto in giurisprudenza (ancorchè si tratti di un precedente assai risalente) che il caso di mancanza della successione testamentaria non sia identificabile con la(cfr. Cass. del Regno, 1836/36 . Non potrebbe pertanto un erede legittimo pretendere di essere immesso nella titolarità del patrimonio solo a mezzo della dimostrazione dell'avvenuta sottrazione della scheda da parte di chi sia stato beneficiato da precedente testamento, onde dedurne che, eliminato per indegnità l'erede testamentario e presunto autore della soppressione del secondo testamento, venga ad aprirsi la successione legittima. In tal caso, si è affermato, che la volontà di cui manca la prova è quella inerente il contenuto della chiamata testamentaria, ma non che la stessa fosse esistente e, come tale, destinata ad impedire l'operatività della chiamata legale. La dottrina, peraltro, appare contraria a tale impostazione: non si coglie alcuna differenza tra il testamento mancante e quello sicuramente fatto, ma poi sottratto ed il cui contenuto non sia ricostruibile. Diversamente, in attesa della prova (che potrebbe non arrivare mai) la delazione sarebbe destinata a rimanere indefinitamente sospesa, con grave pregiudizio per gli interessi degli eredi legittimi, ma ancor prima della certezza dei rapportiLa successione legittima regolerà la destinazione del patrimonio delper la parte per la quale non è stato disposto, anche eventualmente coinvolgendo gli stessi soggetti già indicati come eredi testamentari. Tale principio risulta confermato anche in giurisprudenza. E' stato così deciso che, nell'eventualità in cui ilabbia disposto solo di una quota parte del suo patrimonio, la devoluzione della parte dell'asse non compresa nel testamento debba avere luogo in base alle norme della successione legittima (cfr. Cass.Civ. Sez.II, 2968/97 e Cass.Civ., 580/60 ). Pertanto, qualora il testamento attribuisca agli eredi soltanto una parte dei beni, gli eredi succederanno nella parte residua dell'asse ereditario, mentre nel caso in cui il testamento non contenga che disposizioni a carattere particolare, gli eredi legittimi saranno i soli eredi che rimangono soggetti ai pesi loro imposti dal testamento. Giova tuttavia rilevare che, nell'ipotesi di institutio ex re certa ( art.588 cod.civ. ) l'efficacia espansiva della stessa possa risultare in concreto sufficiente a svolgere una funzione attributiva dell'intero asse ereditario.Ugualmente, nel caso in cui, la successione legittima servirà per individuare i successori del, su cui graverà l'onere di dar seguito a quanto previsto dal testatore.Ciò avviene nel caso in cui i debiti uguaglino o addirittura superino l'attivo ereditario, o quando ilabbia disposto di tutte le proprie sostanze a titolo particolare, senza nominare erediTale principio, valido nella successione testamentaria come in quella avente la propria fonte nella legge, incontra l'unico limite della tutela dei diritti riservati ai legittimari.nota1Calderone,, in Comm.cod.civ., Milano, p.304.La successione legittima opererà in esclusiva anche qualora con il testamento, non contenente alcuna istituzione ereditaria, sia stato attribuito un legato in favore unicamente di un successibile. 