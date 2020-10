Ammissibilità del contratto preliminare di donazione

Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

Bibliografia

BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961

CARNEVALI, Le donazioni, Torino, Tratt.dir.priv. dir. Rescigno, VI, 1997

FRAGALI, Firenze, Comm.cod.civ. dir. D'Amelio Finzi, 1948

GABRIELLI-FRANCESCHELLI, Contratto preliminare, Enc. giur. Treccani, IX, 1989

GARDANI CONTURSI LISI, Delle donazioni, Bologna Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja Branca, II, 1976

GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981

NICOLETTI, Sul contratto preliminare, Milano, 1974

SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.civ.dir. da Vassalli, VI, 1975

. Non sarebbe dunque prospettabile un: esso verrebbe ad eliminare il carattere di spontaneità della disposizione liberale, elemento essenziale della donazione Cass. Civ. Sez. II, 6080/2020 ; Cass.Civ. Sez.II, 3315/79 ; Cass.Civ. Sez.Unite, 4153/75 ; Cass.Civ. Sez.I, 11311/96 ; Cass.Civ. Sez.II, 10612/91 ; Cass.Civ. Sez.II, 9500/87 ; Cass.Civ. Sez.II, 171/86 ). Analogamente non ammissibile neppure un accordo preliminare di contratto risolutorio di donazione (Cass. Civ., Sez. I, 5937/2020 ).Se Tizio vuole manifestare il proprionon ha che disporre con le dovute forme a favore di colui che intende beneficiare. L'assunzione di unnon fa che manifestare una propensione all'altrui arricchimentoa giustificare uno spostamento di ricchezza: donde l'incoercibilità di una siffatta volontà, causalmente inidonea a supportare effetti giuridicamente vincolanti. Si potrebbe, in altri termini, riferire della debolezza causale di una volontà che dal piano dei rapporti interpersonali non è idonea ad assumere la forza di un vincolo giuridico.Queste conclusioni non sono pacifiche. Parte della dottrina ritiene, al contrario, possibile il valido perfezionamento di un contratto preliminare di donazione. L'argomento dell'incompatibilità tra la coercibilità dell'obbligazione scaturente dal contratto preliminare e la spontaneità dell'animus donandi viene superato, in base al rilievo che . Questa dovrebbe per l'effetto rivestire il formalismodell'atto pubblico alla presenza dei testimoni, mentre il susseguente atto definitivo ne sarebbe svincolato. Così impostata, la questione si riduce all'apprezzamento (negativo) della validità della donazione avente ad oggetto unda parte del donante.Occorre inoltre farsi carico di un ulteriore argomento contrario alla praticabilità del contratto preliminare di donazione: si tratta deldi cui all'art. 771 cod.civ..Poiché l'atto di vendita di beni futuri viene solitamente qualificato come , è chiara la delicatezza dell'incrocio concettuale: in ambedue i casi potrebbe venire in esame (anche se il meccanismo è prospettabile anche diversamente, come donazione obbligatoria avente ad oggetto una prestazione di) una prestazione consistente in un, in un attivarsi da parte del donante.E' pur vero che la negazione della ammissibilità di una donazione obbligatoria avente ad oggetto unè stata affermata in dottrina in riferimento ad una donazione intesa come contratto definitivo e non preliminare, ma l'osservazione non pare comunque di particolare rilevanza, se si considera che il preliminare stesso potrebbe essere qualificabile come atto di liberalità.Aderiscono a questa tesi il Fragali, in Comm.cod.civ., diretto da D'Amelio-Finzi, vol. I, Firenze, 1948, p. 413; Sacco, Il contratto, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, Milano, 1975, p. 68; Carnevali, Le donazioni, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol. VI, Torino, 1997, p. 490.Nicoletti, Sul contratto preliminare, Milano, 1974, p. 140; Biondi, Le donazioni, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, Torino, 1961, p. 1005In tal senso Gabrielli e Franceschelli, voce Contratto preliminare, in Enc.giur.Treccani, vol. IX, 1988, p. 13.Così Greco-Cottino, Delle vendite, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, p. 84.Gargani Contursi-Lisi, Della donazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p. 111; Biondi, cit., p 317.