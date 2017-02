Abuso del potere connesso alle potestà

Note

Bibliografia

BUCCIANTE, La patria potestà nei suoi profili attuali, Milano, 1971

FINOCCHIARO, Riforma del diritto di famiglia, Milano, II, 1976

JANNUZZI, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000

Essendo i poteri insiti nelle potestá conferiti nell'interesse di un soggetto diverso dal titolare , v'è modo di parlare di abuso in senso proprio. Si pensi alla responsabilità (già "potestà", termine evidentemente reputato desueto) genitoriale esercitata nell'interesse del genitore e non del figlio, ciò che non può non produrre un pregiudizio a carico di quest'ultimoL'art. 330 cod. civ. , così come novellato dalla legge 149/2001 , prevede che all'abuso dei poteri connessi alla responsaiblità genitoriale possa conseguire la dichiarazione di decadenza da parte del Giudice. La natura non decisoria del relativo provvedimento lo rende non ricorribile in Cassazione (Cass. Civ. Sez. Unite, 6220/86 . Alla pronunzia seguono ulteriori gravi conseguenze: l' art.463 cod. civ. (come novellato dalla legge 137/2005 ) infatti prevede al numero 3 bis l'indegnità a succedere del genitore che non sia stato successivamente reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione del figlio.Si vedano p.es.A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, vol. II, tomo II, Milano, 1976, p. 233; Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p. 251.Cfr. Bucciante, La patria potestà nei suoi profili attuali, Milano, 1971, p. 230.Così, tra gli altri, Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000, p. 137.