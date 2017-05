Simulazione soggettiva relativa: forma della controdichiarazione in tema di contratto avente ad oggetto diritti reali immobiliari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6262 del 10 marzo 2017)

Documenti collegati Prova della simulazione e forma dell'accordo simulatorio





Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ''ad substantiam'', la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente deve emergere dalla controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, contratto che esige la forma scritta ''ad substantiam'', la mancanza della controdichiarazione osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione soggettiva relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell'atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto; viceversa, ove sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, l'interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti, perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita.