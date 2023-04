Pignorabilità di un bene soggetto ad uso civico. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 34476 del 23 novembre 2022)

Il singolo non può prendere a pretesto l'uso civico per sottrarre dal pignoramento, eseguito da un suo creditore, un bene che egli stesso utilizzi in modo incompatibile con l'esercizio collettivo.(Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito sul fabbricato edificato sul terreno gravato, che era rimasto così sottratto all’uso collettivo).