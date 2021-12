Mancato avviso all'assicuratore da parte del notaio responsabile per non aver segnalato al cliente l'esistenza di una procedura esecutiva sul bene immobile acquistato. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21533 del 27 luglio 2021)





A configurare il carattere doloso dell'inadempimento (dell'obbligo di avviso) è sufficiente la consapevolezza in capo all'assicurato dell'obbligo e la sua cosciente volontà di non osservarlo. Affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915 cod.civ., comma 1, con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo.