Fabbricato edificato su terreno ricadente in comunione incidentale ereditaria. Operatività dell'accessione. (Cass. Civile, Sez. II, sent. n. 4219 del 18 febbraio 2025)





In tema di divisioni ereditarie, laddove un soggetto costruisca un immobile su terreno in comproprietà con altri, tale immobile ricade - per accessione - nella comproprietà di tutti i soggetti, e questo a meno della sottoscrizione di un atto di senso contrario, avente forma scritta ad substantiam