Comunione convenzionale tra i coniugi

Ai sensi dell'art. 210
cod.civ. i coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162
cod.civ. , modificare il regime della comunione legale dei beni, istituendo un regime convenzionale difforme da quello previsto per legge nota1
. Ciò a condizione che le pattuizioni non siano in contrasto con le disposizioni dell' articolo 161
cod.civ. , norma che vieta agli sposi di fare genericamente riferimento, per quanto attiene ai loro rapporti patrimoniali, a leggi alle quali non sono sottoposti ovvero agli usi. Essi devono pertanto enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.
Il II comma dell'art. 210
cod.civ. prescrive che i beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179
non possono comunque essere compresi nella comunione convenzionale. Inoltre non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale. In sostanza il contenuto dell'atto che istituisce una comunione convenzionale si riduce alla comprensione nell'ambito di essa di beni che sarebbero personali ex
lettera a) e b) art. 179
cod.civ. (eventualmente istituendo in relazione ad essi un regime di amministrazione difforme), vale a dire i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento ovvero i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione nota2
.
Note
nota1
Si confrontino Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p.68; Parente, Comunione legale e autonomia coniugale, Napoli, 1984.top1
nota2
Alcuni Autori, (tra i quali si veda De Rubertis, Le convenzioni matrimoniali nel nuovo diritto di famiglia, in Dir. fam. e pers., 1976, p.1311), ritengono che, mediante convenzione si potrebbe far rientrare in comunione beni che ex art. 179
cod.civ., ne sarebbero esclusi, mentre non se ne potrebbe assolutamente escludere altri che ex art. 177
cod.civ. ne fanno parte. La maggior parte della dottrina reputa tuttavia che, pur entro i limiti imposti dalla legge, i coniugi possano benissimo adottare un regime intermedio fra comunione legale e separazione. Si vedano Monforte, La comunione convenzionale, in Dir. fam. e pers., 1976, p.1773 e ss.; Moscarini, Struttura e funzione delle convenzioni matrimoniali, in Riv. not., 1976, p.160 e ss.. top2
