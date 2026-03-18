Dichiarazione relativa all'intervenuto pagamento del prezzo della vendita. Prova della simulazione per il terzo. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 23121 del 12 agosto 2025)

Documenti collegati Fallimento e prova della simulazione





In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, contenuta in un rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del terzo, per cui spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l’idoneità degli elementi presuntivi per deduzioni secondo l’id quod plerumque accidit, incensurabili in sede di legittimità quando sorrette da una adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto che l’azione proposta dal Fallimento – diretta a far valere la simulazione di un contratto di cessione di immobili di cui era stato parte il fallito – poteva essere suffragata dalla prova per presunzioni, non essendo vincolante nei confronti della curatela la dichiarazione relativa al versamento del prezzo pur se contenuta in un rogito notarile, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e traendo, invece, elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui gravava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non aveva fornito la relativa dimostrazione).