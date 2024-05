Clausola penale apposta a contratto di locazione: tassazione autonoma? (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 29955 del 27 ottobre 2023)

Ai fini di cui all’articolo 21 del dpr 131/86, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata.