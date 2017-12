Usufrutto di quote di società a responsabilità limitata

Prassi collegate

Quesito n. 158-2015/T, Donazione partecipazione – valore – trasferimento a titolo oneroso – plusvalenza

Quesito n. 218-2014/I, Pegno su partecipazioni di srl e clausola che preveda il consenso del creditore per la nomina dell’organo amministrativo

Quesito n. 1096-2014/I, Sequestro di quote di srl ex art. 156, comma 6, cc ed esercizio del diritto di voto in caso di mancata nomina del custode

Quesito n. 122-2015/I, Pignoramento della quota di s.r.l. e titolarità del diritto di voto

Studio n. 836-2014/I, Pegno, usufrutto e sequestro “parziali” su partecipazione di srl

Ministero dello Sviluppo Economico, Applicabilità dell’art. 36 c. 1-bis, del D.L. n. 112/2008

L’atto autentico sempre necessario per la costituzione di usufrutto e di pegno sulle quote di srl

L'art. 2471 bis cod.civ., introdotto in esito alla Riforma del 2003 prevede testualmente che la, la cui disciplina viene richiamata (sia pure fatta salva la regola posta dal III comma dell'art. 2471 cod.civ. relativamente all'eventuale intrasferibilità della partecipazione).Viene così spazzato via il dubbio che si agitava sotto il vigore della precedente normativa, dubbio fondato sul difetto di richiamo dell'art. 2352 cod.civ. tra le norme espressamente applicabili al tipo sociale.Ne segue principalmente che il diritto di voto, nell'ipotesi di costituzione del diritto di usufrutto sulle quote, spetta all'usufruttuario, salva convenzione contraria. E' stato al riguardo precisato che il titolare dell'usufrutto, esercitando tale diritto non vota in nome e per conto del nudo proprietario, pur dovendo astenersi dal porre in essere condotte che di traducano in un danno ingiusto per costui. E' prospettabile a tal proposito l'applicazione della normativa ordinaria dettata in tema di usufrutto, in esse compreso l'art. 1015 cod.civ., che vieta esplicitamente comportamenti abusivi (Tribunale di Marsala, 07/06/2005 ). Quanto sopra vale altresì ad individuare nell'usufruttuario il soggetto dotato di legittimazione attiva in ordine all'eventuale impugnazione delle deliberazioni assembleari, ovvero delle decisioni assunte dai soci ai sensi dell'art. 2479 ter cod.civ. ( Tribunale di Palermo, 12/03/2010 ).