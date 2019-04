Usufrutto, pegno, sequestro di azioni

Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

Bibliografia

AAVV, Casi e materiali di diritto commerciale.Società per azioni, Milano, I, 1974

ANGELONI, Il patto di prelazione fra i soci nella vendita di azioni o di quote di società, Padova, La società per azioni alla metà....., I, 1961

ASCARELLI, Sui limiti statutari alla circolazione delle partecipazioni azionarie, Banca, borsa, titoli di credito, I, 1953

DE FERRA, La circolazione delle partecipazioni azionarie, Milano, 1964

DE MARTINI, Esercizio del diritto di voto per le azioni sociali date in pegno e opponibilità alla società delle relative convenzioni, Giur.compl. Cass.civ. , II, 1945

DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987

FERRARA, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987

FRE', La società per azioni, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, V, 1982

GALGANO, Società per azioni, Bologna, 1978

Prassi collegate

Quesito n. 182-2016/T, Rilevanza tributaria dell’atto di consenso a cancellazione di pegno

Quesiti n. 270-2015/I e n. 169-2015/A, Lussemburgo: pegno su azioni di spa italiana costituito in Lussemburgo, legge applicabile, diritto di voto

Quesito n. 218-2014/I, Pegno su partecipazioni di srl e clausola che preveda il consenso del creditore per la nomina dell’organo amministrativo

Studio n. 836-2014/I, Pegno, usufrutto e sequestro “parziali” su partecipazione di srl

Quesito n. 545-2013/I, Pegno su partecipazione in srl consortile e limitazioni statutarie alla circolazione delle quote

Quesito n. 450-2012/C, Patto di famiglia avente ad oggetto azioni già costituite in fondo patrimoniale con riserva di proprietà

Quesito n. 240-2011/I, Sequestro di azioni e voto assembleare, mancato tempestivo deposito delle osservazioni del collegio sindacale

Ministero dello Sviluppo Economico, Applicabilità dell’art. 36 c. 1-bis, del D.L. n. 112/2008

L’atto autentico sempre necessario per la costituzione di usufrutto e di pegno sulle quote di srl

Risoluzione N. 240/E, Rilevanza del contratto di pegno in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi di accesso al consolidato nazionale

Quesito n. 36-2007/I, Azioni concesse in usufrutto e riduzione reale del capitale sociale di spa mediante rimborso di parte del capitale sociale

Usufrutto di quote di società

Quesito n. 70-2006/I, Donazione azioni di spa non quotata con riserva di usufrutto vita natural durante e clausola di prelazione a prezzo imposto

Quesito n. 5721/I, Usufrutto su partecipazioni di srl e legittimazione alla rinuncia ai termini nella fusione

Anche le azioni possono validamente essere oggetto del diritto reale di usufrutto ovvero, in quanto beni mobili, di pegno. Il problema più cospicuo che in questo caso si pone è quello dell'attribuzione del diritto di voto.Il I comma dell'art. 2352 cod. civ. prescrive che "nel caso di pegno o usufrutto di azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario". In esito alla riforma del diritto societario è stata aggiunta la prescrizione in base alla quale "nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto viene esercitato dal custode".Si è così osservato che la regola dell'inscindibilità, riferita in generale ai titoli azionari, soffre di eccezione proprio relativamente a questa attribuzione del solo diritto di voto ad un soggetto (creditore pignoratizio usufruttuario, custode) diverso dal socio, al quale pure spettano contemporaneamente gli altri diritti. Stante i principi di infrazionabilità ed indivisibilità dei titoli azionari che discendono dal tenore testuale dell'art. 2347 cod. civ., è giocoforza individuare il soggetto abilitato a contribuire con il proprio voto alla formazione della volontà dell'ente operando una scelta tra il socio ed il titolare del diritto reale parziario. La norma, risolvendo un problema agitato sotto il vigore del codice di commercio, ha dettato per l'usufrutto una disciplina che si pone in consonanza rispetto ai principi generali, mentre per il pegno ha previsto invece una regola che solo apparentemente diverge da questi ultimi. Spetta infatti all'usufruttuario il godimento del bene, potendo egli "trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare" (art. 981 cod. civ.). Il creditore pignoratizio, tenuto a custodire la cosa ricevuta a garanzia del credito che vanta, ha soltanto la facoltà di appropriarsi dei frutti prodotti dalla(salvo patto contrario), ma non può farne uso senza il consenso del costituente, "salvo che l'uso non sia necessario per la conservazione di essa" (art. 2792 cod. civ.).(da non ritenersi limitato alle sole assemblee ordinarie: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1795/53 : ma vedi ora l'ultimo comma della norma in esame). Il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno esercitare il voto "ispirandosi ad un criterio di buona amministrazione finalizzata alla conservazione del valore delle azioni...(senza coltivare) interessi egoistici in opposizione a quelli del titolare" (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1795/53 , Tribunale di Foggia, 21/02/1986 ).Nell'ipotesi del sequestro invece la norma non pare ammetta deroghe rispetto all'attribuzione del detto diritto al custode.V'è chi ha tratto argomento dall'art. 1992 cod. civ. per negare la rilevanza per la società, che in buona fede abbia ammesso al voto il possessore del titolo, di accordi che abbiano privato quest'ultimo della titolarità o del diritto di votoIndubbiamente si desidera in questo modo costituire una limitazione avente efficacia reale, opponibile agli eventuali titolari del diritto parziario sulle azioni. La questione poteva dirsi strettamente connessa con il tema dell'ambito di applicazione e dell'efficacia delle limitazioni all'alienazione delle azioni di cui al vecchio testo dell'art. 2355 cod. civ. (ora art. 2355 bis cod. civ.).Secondo l'opinione prevalente in dottrina le clausole che importano i predetti limiti . E' usuale, a proposito di vincoli reali, il riferimento al fatto che essi rinvengano la propria fonte nella legge, con la correlativa esclusione in materia dell'intervento dell'autonomia privata. Ad essa non è consentita la creazione di limitazioni alla circolazione dei beni aventi efficacia ed opponibilità esterna. Corollario della regola è ildei diritti reali nonchè l'efficacia meramente obbligatoria del divieto di alienare di cui all'art. 1379 cod. civ..Non si ritiene invece sufficiente il richiamo dell'inserimento della clausola nello statuto, che la eleverebbe "a regola dell'ordinamento societario . La pubblicità conferita allo statuto non pare qualitativamente diversa (pur in presenza dell'art. 2193 cod. civ. , rispetto al quale si consideri tuttavia il disposto del II comma dell'art. 2291 cod. civ. ) da quella operata per mezzo della trascrizione degli atti concernenti gli immobili: ed allora se si esclude, ciò che è pacifico, stante la tassatività degli atti trascrivibili ex art. 2643 cod. civ., che le parti possano conferire rilievo reale ad una clausola contrattuale che per sua natura non l'abbia, non si vede come sia possibile che ciò avvenga in materia di società in base ad un meccanismo del tutto analogo. I rilievi che precedono possono servire di orientamento per la soluzione del caso prospettato.La fattispecie in esame non può inquadrarsi nell'ambito delle limitazioni all'alienazione di cui all'art. 1379 cod. civ.. Con quest'ultimo termine ci si riferisce al trasferimentodella partecipazione sociale, non comprensiva nè dell'ipotesi di alienazione derivativo-costitutiva nè di convenzioni relative al voto. E' stato così deciso (Tribunale di Monza, 31/01/1973 ) in senso negativo rispetto all'applicabilità della clausola statutaria di gradimento alla costituzione di pegno sui titoli azionari, in base ad una analoga ricostruzione ermeneutica dell'ambito applicativo del vecchio testo dell'art. 2355 cod. civ.. La Corte di merito, avendo premesso che "ai sensi dell'art. 2355 cod. civ. le limitazioni statutarie non possono che investire la alienazione dei titoli..", ha concluso sostenendo la stretta interpretazione della norma "giacchè la legittimità delle limitazioni, suggerita dall'opportunità di assicurare la stabilità del gruppo sociale..., si pone come derogativa del principio della trasferibilità delle azioni". Non pare che possa sottrarsi alle stesse osservazioni la clausola che assicura la permanenza del diritto di voto in capo al socio anche nel caso di costituzione di pegno o di usufrutto sul titolo. Anche in questo caso, non potendosi rinvenire nel previgente art. 2355 cod. civ. (ora art. 2355 bis cod. civ. ) la fonte dell'opponibilitàdi siffatta previsione, si perviene all'esclusione di un tale effetto esterno. Si aggiunga che, in concreto, l'esercizio disinvolto del voto da parte del socio potrebbe giungere a vanificare la garanzia del creditore pignoratizio e i diritti dell'usufruttuario.In esito alla riforma è stato introdotto nella norma in questione il III comma, che assume in considerazione la sorte dell'aumento di capitale gratuito, ipotesi controversa nel silenzio del previgente testo della disposizione. E' stato così sancito che, nel predetto caso, il pegno, l'usufrutto, il sequestro,Attualmente l'ultimo comma del detto articolo fa innanzitutto salvi gli accordi delle parti ovvero il contenuto del provvedimento del giudice che ha disposto il sequestro. Soltanto in difetto di tali previsioni viene dettata una regola dispositiva:Per quanto attiene al, nel silenzio della norma in esame, esso deve ritenersi escluso. Ne segue che l'eventuale aumento di capitale a pagamento sottoscritto dal soggetto che rivesta la qualità di mero usufruttuario non può non essere considerata come effettuata da un terzo (Tribunale di Bari, 04/06/2010 ). Ne segue ulteriormente come il diritto del creditore pignoratizio non possa estendersi nè alle somme ricavate dalla vendita del diritto di opzione, nè alle azioni di nuova emissione emesse in esito all'esercizio del diritto di opzione dal socio ( Tribunale di Milano, 29 marzo 2016 ).Cfr. De Martini,in Giur. compl. Cass. Civ., 1945, II, p.235.Cfr. Ascarelli,in Banca, borsa, titoli di credito, 1953, vol. I, p.281; Frè, La Società per azioni, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, vol. V, 1982, p.255; Di Sabato,Torino, 1987, p.311; Ferrara,, Milano, 1987, p.433; Santoro Passarelli,, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1981, pp.697 e ss.; contra : De Ferra,, Milano, 1964, p.268; Angeloni,inI, Padova, 1961, p.3 ed in giurisprudenza cfr. Cass. Civ. Sez. I, 3702/57 ; Cass.Civ. Sez.I, 1044/77 ; Tribunale di Perugia, 08/03/1982 ; Appello di Napoli, 08/07/1982 Questa conclusione si fa discendere ora dalla legge di circolazione del titolo, analogamente all'apponibilità di limiti alla circolazione dei titoli cambiari, ora dall'efficacia della pubblicità conferita allo statuto, congiunta al tenore "autorizzatorio" dell'art. 2355 bis cod. civ.. Sembrano assai importanti i rilievi in proposito svolti dall'Ascarelli (cfr. Sui limiti statutari, op. cit., p. 295) con riferimento alla prima delle teoriche riferite, seguita dallo stesso Autore in un precedente saggio del 1931 (Ascarelli,, in Riv. dir. comm., 1931, vol. II, p. 487). Anche quando non fossero emessi certificati azionari, come previsto dall'art. 5 del Regio Decreto 239/42 potrebbero pur sempre esser previsti limiti statutari alla circolazione delle partecipazioni. Il fondamento dell'efficacia esterna delle limitazioni non deve essere pertanto ricercato nella legge di circolazione del titolo. L'Ascarelli, dopo aver escluso che l'art. 2355 cod. civ. (ora art. 2355 bis cod.civ.) possa valere ad introdurre la "generale opponibilitàdelle clausole validamente introdotte nello statuto" (..., op. cit., p. 296) rinviene la giustificazione dell'efficacia reale nella fonte contrattuale del vincolo sociale. Stante la plurilateralità del rapporto e la sua natura negoziale, la circolazione della posizione di socio sarebbe sottoponibile al consenso degli altri soci ovvero potrebbe "ammettersi la possibilità statutaria anche della sua esclusione, o, solo della sua limitazione, così come la cessione del contratto è possibile, solo purchè l'altra parte (nel caso: gli altri soci) vi consenta" (, p. 298). Non sembra che a questa opinione, pur autorevolmente sostenuta, debba aderirsi. L'Autore in sostanza si richiama alla disciplina della cessione del contratto, pur premettendo di non considerare pertinente l'identificazione dell'istituto di cui agli artt. 1406 e ss. cod. civ. con il caso dell'alienazione di una quota o un'azione non liberata. V'è tuttavia da dubitare che la posizione di socio nell'ambito delle società di capitale possa ricondursi a quella di una parte nell'ambito di un normale contratto a prestazioni corrispettive. Il principio generale in tema di società a base capitalistica è piuttosto quello di una relativa indifferenza (che si estrinseca maggiormente nella s.p.a., in tono minore nella s.r.l.) della qualità personale del socio, se è vero che unanimemente si desume dal tenore dell'art. 2355 cod. civ. (ora art. 2355 bis cod.civ.) che l'alienazione delle azioni nominative non possa essere eliminata del tutto (cfr. Ferrara, op. cit ., p.433; Frè , op. cit ., p. 249; Di Sabato, op. cit., p. 311; Galgano,Bologna, 1978, p. 80). Perciò il riferimento alla "contrattualità" del vincolo sociale non pare possa dar conto dell'efficacia reale delle limitazioni al trasferimento della partecipazioni. Questa può forse giustificarsi alla luce dei principi generali.Contra: cfr. AAVV,, vol. I, Milano, 1974, p. 290 ove il riferimento alla norma viene giudicato "di minore interesse" nonchè "non decisivo" al fine di spiegare gli effetti in discussione.Così Di Sabato, op. cit., p. 312.