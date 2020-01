Rinunzia traslativa (accettazione tacita d'eredità)

Note

Quando la volontà di colui che pone in essere la rinunzia consiste nel trasferire ad altri il diritto che ne è oggetto, la rinunzia non può essere considerata alla stregua di un atto di mero abbandono del diritto.La norma citata prevede il caso dellaviene stabilito che tale rinunzia importidell'ereditàSecondo un'opinione la prima ipotesi darebbe vita ad unin conseguenza del quale verrebbe meno il diritto di accettare l'eredità. Vi è in proposito chi distingue il caso in cui la rinunzia verso corrispettivo sia effettuata a favore di tutti o a favore di alcuni soltanto tra i chiamati: soltanto nel primo si tratterebbe di un atto traslativo, mentre il secondo avrebbe pur sempre la consistenza giuridica della rinunzia.E' tuttavia sufficiente mettere a fuoco le due fattispecie per comprendere che entrambe non consistono in atti di abbandono del diritto. Se Tizio, chiamato all'eredità di Caio, pone in essere una rinunzia a detta eredità verso il pagamento di un prezzo da parte di Sempronio, in effetti non ha abdicato al proprio diritto, bensì lo ha venduto. La cosa non cambia anche se a pagare siano tutti i coeredi. In tanto è possibile per Tizio compiere un atto di alienazione, in quanto il relativo oggetto sia precedentemente entrato a far parte del patrimonio dell'alienante.La rinunzia verso corrispettivo di cui all'art. 478 cod.civ. altro non è se non l'alienazione dei diritti ereditari precedentemente acquisiti: il che non può non implicare la preventiva accettazione dell'eredità da parte dell'alienanteQualora il rinunziante si limitasse ad abbandonare il proprio diritto non potrebbe se non seguire l'attribuzione della quota secondo i criteri di legge: dovrebbe pertanto operare la trasmissione, la sostituzione, la rappresentazione, l'accrescimento o,, la successione secondo le regole. Anche qui in tanto è possibile che l'atto (impropriamente chiamato rinunzia) abbia quale effetto quello di profittare a favore di alcuni chiamati determinati, in quanto il disponente abbia (per lo meno da un punto di vista logico) preventivamente acquisitol'eredità in forza dell'atto con il quale ne dispone.In entrambi i casi si tratta di atti di disposizione bilaterali (contratti che, come tali, vedono la partecipazione anche dell'avente causa) che determinano una successione a titolo particolare della parte dei beni lasciati al rinunziante con la correlativa assunzione da parte di costui della qualità di erede, tacitamente assunta per effetto dell'atto di disposizione. Nella prima ipotesi si tratta di una vendita, nella seconda può trattarsi sia di una vendita sia di una donazioneBarbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.202.In dottrina (Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione dell'eredità, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.179; Branca, Istituzioni di diritto privato, Bologna, 1958, p.274) si ritiene che questa norma disciplini una fattispecie tipica di accettazione tacita che il legislatore avrebbe previsto per evitare dubbi sulla univocità e concludenza dei comportamenti previsti (così Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.90).Cicu, op.cit., p.180; Buccisano, La novazione oggettiva ed i contratti estintivi onerosi, Milano, 1968, p.123.Donisi, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972, pp.417 e ss..Ferri, Successioni in generale (Artt.456-511), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.266.Macioce, voce Rinunzia, in Enc. Giur.Treccani, Milano, p. 5.