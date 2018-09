Oggetto della società semplice

Note

nota1

nota2

nota3

Bibliografia

BUONOCORE, La società semplice, funzione e regime pubblicitario, Riv. Not., 1973

BUSSOLETTI M., Società semplice, Enc. dir., XLII, 1990

CASANOVA, Le imprese commerciali, Torino, 1955

COTTINO G., Diritto commerciale, Padova, 1987

PASSAMONTI, Problemi diattualità delle società semplici che operano nel settore agricolo, Giur. agr. ital., 1987

Prassi collegate

Studio n. 92-2016/T, Trasformazione di società commerciale immobiliare in società semplice – problematiche fiscali

Studio n. 73-2016/I, L'eretica società semplice di mero godimento immobiliare: riflessioni

Studio n. 69-2016/I, Dalla società civile alla società semplice di mero godimento

Quesito n. 408-2014/I, Partecipazione di società semplici a società di capitali

Quesito n. 52-2015/I, Oggetto sociale: società semplice, acquisto di immobili e partecipazioni sociali

Quesito n. 740-2014/T, Ipotecaria e catastale in misura fissa per immobili a favore di società regolarizzata

Quesito n. 82-2014/I, Società tra farmacisti in forma di s.a.s. e disciplina delle società tra professionisti

Quesito n. 374-2014/T, Società forestali dopo l’introduzione delle società agricole

Quesito n. 364-2014/I, Conferimento in s.r.l. di partecipazioni in società semplici

Studio n. 224-2014/I, Società tra professionisti – questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore

Quesito n. 923-2013/I, Noleggio con conducente e cessione di autorizzazione

Quesito n. 263-2013/I, Acquisto, da parte di una società semplice, di partecipazioni in società commerciali

Quesito n. 14-2012/I, Partecipazione di professionisti ad una società consortile

Società tra professionisti in attesa di regole certe, la circolare del Comitato Unitario delle Professioni

Società agricola ed attività accessorie

Quesito n. 16-2011/I, Cambiamento dell'oggetto sociale da mediazione creditizia ad esercizio dell'attività di agenzia finanziaria

Circolare N. 50/E, Società agricole, opzione per determinazione del reddito su base catastale

Quesito n. 210-2009/I, Società di persone, estraneità dell'atto all'oggetto sociale e conflitto di interessi

Quesito n. 210-2007/I, Società semplice di mero godimento

Quesito n. 51-2007/I, Oggetto sociale

Risoluzione N. 134, Scioglimento delle società non operative

Scioglimento delle società non operative

Quesito n. 93-2006/T, Applicabilità del regime d’imposizione del cd. prezzo-valore in caso di cessione da parte di società semplice

(art. 2249 cod. civ. ). Se ne è inferito che l'oggetto della stessa non possa che consistere nello svolgimento di attività come quellaquand'essa non sia comunque organizzata in modo tale da costituire attività commercialeDubbi si sono posti in relazione a particolari ipotesi. Potrebbe, ad esempio,esser svolta per il tramite di una società semplice? Il caso è assolutamente non infrequente e rieccheggia lo schema della società civile di cui al codice di commercio del 1888 . Come conciliare la semplice gestione, ancorché di immobili, con il disposto di cui all'art. 2248 cod. civ., norma che vale a distinguere il fenomeno societario da quello della comunione?In giurisprudenza, in relazione al controllo di cui è titolare il Conservatore del registro delle imprese,In buona sostanza il semplice godimento dei beni viene a sostanziare una mera comunione . Quando invece l'attività sociale di gestione fosse strutturata (es.: con uffici, personale, macchine, etc.), per ciò stesso assumerebbe la valenza della commercialità. Tale carattere sarebbe dunque preclusivo in ordine all'utilizzabilità dello schema della società semplice (Tribunale di Milano, 21/04/1997 e Tribunale di Sassari, 09/12/1996 ). Nello stesso modo è stato deciso in un'ipotesi in cui, accanto ad un'attività qualificabile come mera gestione immobiliare, ne era stata prevista un'ulteriore, imperniata sul reinvestimento e reimpiego di utili reinvestiti (Tribunale di Mantova, 3 marzo 2008 ).Parrebbe, al contrario, ammissibileanche iscritti in albi (Appello di Milano, 19/04/1996 ). Occorre notare come da ultimo la normativa più recente tenda a considerare i professionisti soggetti alla disciplina dell'impresa commerciale, essendo stata addirittura istituita a fini pubblicitari, sia pure con efficacia meramente notiziale, una Sezione speciale presso il Registro delle Imprese. Si consideri inoltre quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 96/2001, che espressamente prevede le società tra avvocati, alle quali si applica, se non diversamente disposto, la normativa della società in nome collettivo. La materia è stata tuttavia novellata per effetto della Legge del 2012 numero 247 che pare aver ricondotto il fenomeno nell'ambito dell'associazione professionale. Va poi rammentato che, ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 febbraio 2013, n.34 è stato finalmente approvato il "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183", alla cui stregua è ben possibile l'aggregazione nell'ambito di un'entità societaria non soltanto per una pluralità di professionisti esercenti un'attività omogenea, bensì anche professionisti che esercitano professioni diverse le una rispetto alle altre (c.d. società "multidisciplinari"). Al riguardo va rammentato come sia possibile costituire associazione professionale tra avvocati e commercialisti e persino unitamente a società a base personale straniera nella quale non tutti i soci siano muniti di titolo abilitativo per esercitare la professione protetta (cfr.Cass. Civ., Sez. I, 8871/2014 ). In relazione a tale panorama normativo è intervenuta la legge 124/2017 il cui art.1 comma 141 ho modificato l’art. 4 della precitata l. 247/2012. Attualmente l’avvocato può così far parte di più associazioni tra avvocati e multidisciplinari, costituite con altri professionisti. La portata della novella è tale da consentirne l'applicazione anche a fattispecie pregresse: cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 19282/2018 Da un punto di vista del tutto generale,esso dovrà pertanto essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 cod. civ.). Ai fini della determinabilità è stato sottolineato che l'oggetto può essere individuato non soltanto con riferimento ad una attività economica espletata, ma anche con riguardo alla programmazione di un suo determinato allargamento successivo (Cass. Civ. Sez. I, 2741/85 ). Si è inoltre affermato che nulla vieta di indicare più oggetti sociali a condizione tuttavia che la loro molteplicità non sia tale da risolversi nell'indeterminatezza dell'oggetto stesso.Bussoletti, Voce: Società semplice, in Enc. Dir., vol. XLII, 1990, p. 909. Passamonti,, in Giur. agr. ital., 1987, p. 13. E' chiaro che, ogniqualvolta l'attività agricola fosse comunque organizzata su basi industriali, non potrebbe certo essere gestita nella forma della società semplice, assumendo ben definiti caratteri commerciali. Così anche quando l'attività, apparentemente rientrante tra quelle complementari rispetto a quelle agricole, non lo siano in fatto, realizzandosi in maniera indipendente (Cass. Civ., Sez. I, 1344/2013 ).Cfr. Casanova,, Torino, 1955, p. 110.Dal che la dottrina prevalente ne inferisce addirittura la nullità del contratto sociale: cfr. Cottino,, Padova, 1987, p. 12. Buonocore,, in Riv. Not., 1973, p. 410.