Modalità costitutive del diritto di servitù

coattivamente, per imposizione della legge, di atto amministrativo, di pronunzia giudiziale; per volontà dell'uomo (servitù volontarie); per effetto dell'usucapione; per destinazione del padre di famiglia. La modalità costitutiva del diritto viene in considerazione con riferimento alla precisazione del tempo e modo dell'insorgenza e dell'estinzione del diritto, come si avrà modo di approfondire a tempo debito.

La costituzione delle servitù può essere determinata:Occorre infine dar conto di una modalità costitutiva tipica delle servitù di uso pubblico, vale a dire di quei pesi imposti ad un fondo a vantaggio non già di un altro fondo, bensì della generalità (Cass. Civ., Sez. II, 11747/09 ). Al riguardo viene in esame la c.d. d, che si sostanzia nel contegno del proprietario che ponga volontariamente; ed in modo continuativo un bene che gli appartiene a disposizione della collettività. In particolare è stato deciso che in tal caso si prescinda sia dall'elemento temporale (vale a dire dalla durata di siffatto comportamento), sia dai motivi che animano il titolare del diritto (Cass. Civ. Sez. II 12167/02 ).Giova inoltre osservare che la servitù di uso pubblico può instaurarsi per intervenuta usucapione indipendentemente dalla concorrenza con una parallela servitù "privata" (Cass. Civ., Sez. II, 587/2019 ) nonché dalla sua natura apparente (Cass. Civ., Sez. Unite 20138/11 ). Tale requisito (art. 1061 cod.civ.) infatti è stato reputato (forse in difetto di un'approfondita disamina, consistendo la concreta fattispecie in esame in ua condotta idrica interrata) come necessario dalla pronunzia citata soltanto per le servitù prediali e non per quelle di uso pubblico (quasi le stesse non fossero comunque qualificabili come prediali, pur avendo carattere pubblicistico).