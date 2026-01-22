Legge del 2025 numero 199 Art. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2026.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

