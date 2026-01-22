Legge del 2025 numero 199 Art. 2

SEZIONE II Approvazione degli stati di previsione (STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2026, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

