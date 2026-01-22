Legge del 2025 numero 199 Art. 19

di Libera
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2026-2028, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

