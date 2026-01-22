Legge del 2025 numero 199 Art. 17

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TURISMO

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2026, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

