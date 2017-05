Legato ex lege in favore del convivente di fatto superstite

Il comma 42 dell'art. 1 della legge 76/2016 prevede in favore del convivente di fattodi abitare nella casa di comune residenza nell'ipotesi in cui sia venuto meno l'altro partner.Prescrive infatti la citata norma (la cui applicazione non è retroattiva: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10377/2017 ) che, salvo quanto previsto dall'articolo 337 sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenzaOve nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.Il diritto peraltro è subordinato ad un doppio requisito: cioè al fatto concreto della permanenza presso l'abitazione dell'avente diritto e alla mancanza di instaurazione di un altro vincolo, ancorchè parimenti "di fatto". Infatti ai sensi del comma 43 dell'art.1 citato "il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto."Ci si può ben interrogare sulla eterea consistenza del diritto in parola. Se esso può ben dirsi scaturente da un legato, la sua natura giuridica è discutibile. Si potrebbe pensare ad un diritto di abitazione, ma la tendenziale precarietà (la durata massima essendo comunque contenuta in cinque anni a far tempo dalla morte dell'altro convivente), il fatto che possa venir meno non soltanto per effetto dell'allontanamento dell'avente diritto dalla casa, ma anche a causa dell'instaurazione di un ulteriore vincolo, ancorchè di fatto (il cui accertamento sarà prevedibilmente difficoltoso proprio da parte dei soggetti che potrebbero avere un interesse all'estinzione del diritto), la mancanza di riferimento alle "esigenze della famiglia" che contrassegna il diritto reale di abitazione rende meggiormente plausibile una costruzione in chiave di diritto riconducibile al novero dei rapporti obbligatori.