Legati ex lege e acquisti jure proprio connessi alla morte di un soggetto

Note

nota1

nota

nota2

nota3

Bibliografia

CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979

PUGLIATTI, Alcune note sulle successioni legittime, Annali di Messina, 1931

Non poche difficoltà in concreto può porreIn entrambi i casi infatti il titolo attributivo del diritto è una norma giuridica, non già una fonte negozialeIl criterio discretivo potrebbe essere rinvenuto considerando il fenomeno sotto il profilo della dinamica acquisitiva.(quand'anche venisse in considerazione un legato obbligatorio)che, come tale, designa il subingresso di un soggetto ad un altro quanto alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva.A riprova di ciò vengono spesso in esame situazioni di vantaggio che non facevano capo al de cuius, la cui insorgenza è determinata da una specifica disposizione normativa. Si pensi alle fattispecie diai sensi dell'art. 4 della Legge 97/94; aldi cui all'abrogato (in esito alla Legge 23 febbraio 2006, n. 51 ) art. 17 della Legge 179/92. Sicuramente tali situazioni attive maturano in capo ad un determinato soggetto direttamente considerato dalla legge, senza che possa farsi applicazione delle regole proprie della successione a causa di morte (neppure di quelle che regolano la successione a titolo particolare).In alcune ipotesi anomale di legati ex lege la distinzione può non essere perspicua: si pensi alla successione in favore del coniuge separato al quale la separazione sia stata addebitata (art. 585 , II comma, cod.civ. ). E' stato in proposito osservato come si sia di fronte ad un ampliamento della categoria dei successibili. Ciò tuttavia non toglie che ci si muova pur sempre nell'ambito del fenomeno successorio. Si potrà pertanto ricorrere all'analogia per evocare le norme che si riferiscono alla natura della vocazione, dovendo, al contrario, escludersi l'applicabilità delle regole che postulano la negozialità del titolo acquisitivo. Si pensi alle norme relative all'indegnità a succedere che, come tali, non possono riguardare gli acquisti jure proprio.E' appena il caso di rammentare come la nozione di legato ex lege non sia pacifica, essendo stato rilevato come il legato debba essere tipicamente considerato come disposizione indicatrice della volontà testamentaria del de cuius (Pugliatti, Alcune note sulle successioni legittime, in Annali di Messina, 1931, p.424).Così anche Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, p.225.Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.618.