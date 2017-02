La successione legittima: categorie di successibili

Note

Bibliografia

Prassi collegate

Tra i presupposti della delazione legittima un ruolo di speciale rilievo è ricoperto dall'appartenenza del soggetto chiamato a succedere ad una determinata categoria, secondo un particolare rapporto indicato nella legge. Tale rapporto, individuato dall'art. 565 cod.civ. , può consistere, degli ascendenti legittimi e dei collaterali (); nelche costituisce il fondamento della successione del coniuge superstite (); infine . Ciascuno di questi legami riveste uno specifico peso nel nostro sistema successorio, non ultimo il carattere residuale della successione dello Stato, fondata essenzialmente sull'esigenza di non lasciare vacante il patrimonio relitto delSi tratta di una vera e propria norma centrale nel sistema successorio legale che indica un elenco di categorie, al tempo stesso collocandole in un preciso ordine . Su tale elenco ha fortemente inciso in primo luogo la riforma del diritto di famiglia attuata con la Legge 29 maggio 1975, n. 151 (che, come nella successione dei legittimari, ha seguìto i nuovi principi dettati dagli artt. 29 30 Cost.), in secondo luogo la riforma della filiazione di cui D.Lgs. n. 154/2013.Le riforme hanno, in altre parole, rimosso le antiche e consolidate discriminazioni che gravavano sul coniuge nei confronti dei figli, nonché quelle che vedevano preferiti i figli legittimi rispetto a quelli naturali . A tal riguardo ogni ogni distinzione è stata soppressa, con speciale riferimento al diritto di commutazione, abrogato. Permane invero l'unico limite, dettato nell'interesse della prole, dell'eventuale non riconoscibilità dei figli incestuosi.Il coniuge è collocato ora non più al penultimo posto ma al primo, mentre i discendenti sono parificati, infine ai parenti naturali sono stati sostituiti gli "altri parenti".Prima della riforma del 1975 al coniuge veniva riservato il diritto di usufrutto su una parte del patrimonio. Nel concorso tra figli legittimi e naturali, a questi spettava poi soltanto la metà della porzione spettante ai primi. L'ordine dei successibili era quindi il seguente: discendenti legittimi, ascendenti legittimi, collaterali, parenti naturali, coniuge e Stato. Attualmente l'ordine è stato modificato, contemplando anzitutto il coniuge, poi i discendenti tout court, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato . L'elenco, nella sua consistenza antecedente la riforma del 2013, subì ulteriori aggiustamenti per opera delle sentenze della Corte Costituzionale, che ebbe a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 565 cod.civ. nella parte in cui non prevedeva il diritto di succedere per determinate categorie di soggetti. In particolare, (Corte Cost., 55/79 ) il Giudice delle leggi ha dichiarato l'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 30 , III comma Cost. della riferita norma, nella parte in cui non contemplava tra i soggetti chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle riconosciuti o dichiarati. Ulteriore intervento significativo è stato, sempre in tema di parentela naturale, quello rappresentato da ulteriore pronunzia (Corte Cost., 184/90 ) che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 565 cod.civ. apri nella parte in cui, in mancanza di altri successibili e al di fuori dello Stato, non prevedeva la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali dei quali fosse stato legalmente accertato il rispettivodi filiazione nei confronti del comune genitore.Come detto, a far tempo dal 7 febbraio 2014, è stata soppressa la distinzione tra figli legittimi e figli naturali.Risulta evidente come,pure a seguito delle riforme, restino totalmente esclusi dalla successione legittima gli affini sia in linea retta che in linea collaterale. In esito alla riforma della filiazione invece gli ascendenti sono contemplati senza alcuna distinzione tra "legittimi" e "naturali", di modo che si deve ritenere come possieda rilevanza unicamente il fatto della generazione quando sia stata riconosciuta.Una precisazione va inoltre fatta:anche se la natura dell'istituto porta probabilmente a vedere per alcuni una delazione indiretta, come tale sempre riconducibile a quella dell'erede legittimo che non può o non vuole succedere al . Se si ritenesse la rappresentazione espressiva di una delazione diretta, autonomamente rilevante, la questione dell'estensione dei successibili apparirebbe di più chiara comprensioneAll'interno delle prime due classi sono distinguibili diversi ordini, fra i quali vige un rigoroso criterio di preferenza: i successibili che appartengono ad un dato ordine escludono i componenti l'ordine successivo e sono a loro volta esclusi dai membri degli ordini anteriori . In altre parole si individua un vincolo familiare da cui deriva la successione dei discendenti, degli ascendenti e dei collaterali; un vincolo coniugale, che costituisce il fondamento della successione del coniuge superstite ed infine un vincolo rappresentato dal rapporto di cittadinanza che giustifica, per esigenze e con presupposti peculiari, la successione dello StatoPrima della riforma del diritto di famiglia, il titolo era suddiviso in quattro capi che corrispondevano a quattro classi di successibili. Veniva in considerazione la classe formata(parenti legittimi, cui sono da equipararsi quelli adottivi), quella formata(parenti naturali), quella formata(coniuge legittimo) e quella(lo Stato). Nel codice civile, a seguito delle riforme più volte citate,, in quanto sono state riunite in solo capo (quello della successione dei parenti) le disposizioni prima ricomprese sotto due distinti capi, quello della successione dei parenti legittimi e quello della successione dei parenti naturali. Il principio dapprima della parificazione dei figli naturali ai figli legittimi, attualmente della soppressione del concetto stesso di siffatta distinzione, comporta che i primi non solo non sono più considerati come facenti parte di una classe a parte, unitamente agli altri parenti legittimi, ma formano, indistintamente, il primo ordine di successione dei parenti. I discendenti del defunto, pertanto, costituiscono una classe a sè stante, identificata dal solo rapporto di filiazione, indipendentemente dalla fonte della discendenza. Per la verità, come era stato acutamente osservato , prima della riforma del 2013, l'unificazione dei due capi era poco più che un dato formale. Gli stessi parenti alla cui successione è intitolato il capo I, non formavano una categoria unitaria.Si è posta così al legislatore l'esigenza di determinare, al suo interno,Nei vari ordinamenti si sono delineati due diversi sistemi a tal riguardo. Il sistema di, altrimenti detto delle "tre linee", o il sistema di, detto "delle parentele". Per il sistema di tipo lineare s'intende un sistema in cui la linea discendente delesclude la linea ascendente e quella collaterale, mentre a sua volta quella ascendente esclude la collaterale in mancanza della prima. Il sistema di tipo germanico, o graduale, invece, è impostato al principio per cui la parentela prossima esclude quella più remota e nell'ambito di ciascuna linea decide la prossimità del grado . La differenza tra i due sistemi è facilmente intuibile e trova coincidenza soltanto per la prevalenza data, in prima battuta, ai discendenti. Nel primo caso perché si tratta della linea che esclude le altre, nel secondo perché trattasi del parente più prossimo. . Il nostro ordinamento non è informato ad un principio di prevalenza nella vocazione e pertanto non si è stabilito un ordine successorio di precedenza di diritto e di esclusione per le altre categorie. In altri termini, non sussistendo un criterio che imponga di accordare la preferenza agli appartenenti ad una categoria, è ben possibile che si venga a realizzare un concorso tra gli appartenenti alle diverse categorie di successibili. Può infatti verificarsi che vengano alla successione più persone aventi tutte il medesimo grado successorio. In questa eventualità l'ordinamento stabilisce un ordine successorio tra i vari successibili appartenenti ad un gruppo e quelli appartenenti ad un altro gruppo della medesima categoriaEsso si è limitato unicamente ad indicare una serie di classi di successibili,(prima discendenti, poi ascendenti ed infine collaterali),(il parente prossimo esclude il remoto). In definitiva, mentre la seconda e terza classe (il coniuge e lo Stato), comprendendo ciascuna un solo successibile, non pongono questioni di ripartizione interna, profondamente diversa è la situazione riguardante la classe dei parenti. Si individuano, all'interno della stessa, i seguenti ordini:1) figli;2) genitori ed ascendenti, fratelli e sorelle;3) figli naturali;4) parenti collaterali in linea collaterale dal terzo al sesto grado;5) fratelli e sorelle naturaliNel nostro ordinamento, lo si ribadisce, il principio graduale non trova compiuta applicazione, presentando alcune significative eccezioni. Si pensi, ad esempio, alla norma (art. 571 cod.civ.) che prevede il concorso dei fratelli del defunto (che, come tali, sono parenti di secondo grado), con i genitori, che sono invece parenti di primo grado. Altra eccezione è rappresentata dalla vocazione per rappresentazione dei discendenti dei figli o dei fratelli e sorelle del defuntoUlteriore eccezione è prevista infine dall'art. 569 cod.civ. , secondo cui a chi muore senza lasciare nè prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà quelli della linea materna. Pertanto nell'ipotesi in cui sopravvivono ascendenti di pari grado, si prescinde dal loro numero nelle due diverse stirpi, riconoscendosi pari diritti alla linea materna ed a quella paterna.Così Cannizzo, Successione necessaria e successione legittima, in Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon, vol. II, Torino, 2000, pp.147 e ss..Capozzi, Successioni e donazioni, Milano 2002, p.333.Cannizzo,Mengoni, Successione legittima, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, pp. 39 e ss..Cannizzo,, p. 149.Mengoni,., p. 41; Cannizzo,Zabban,in Libro II: Delle Successioni (Artt.456-809) in Comm.cod.civ. a cura di Zabban-Pellegrino-Delfini, Milano, 1993, p.232.Mengoni,., p.43; Cannizzo,Cfr. Mengoni,., pp.42 e ss.. Essi comprendevano le due diverse categorie dei parenti legittimi (qualificati dalla discendenza da uno stesso stipite fondata sul matrimonio) e dei parenti naturali, qualificati dal rapporto di filiazione naturale, riconosciuta o dichiarata. Si poteva dunque concludere che, prima del 7 febbraio 2014, i parenti ora compresi nel capo I non avrebbero formato più una classe, come si poteva riferire prima della riforma del '75, ma si sarebbero distribuiti piuttosto in tre classi. In altre parole, in esito alla riforma del diritto di famiglia del 1975, le classi dei successibili per titolo familiare sarebbero aumentate da tre a quattro: discendenti legittimi e naturali; altri parenti legittimi (ascendenti e collaterali); altri parenti naturali ed il coniugeCapozzi,., p. 334.Capozzi,., p. 334.Così Cannizzo,Mengoni,., Azzariti-Iannacone, Successione dei legittimari e successione dei legittimi , in Giur.sist.dir.civ. Bigiavi, Torino, 2000, p.372.Capozzi, op.cit., p. 348.