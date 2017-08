La rappresentazione: nozione e fondamento

Note

nota1

nota2

nota3

Bibliografia

(art. 467 cod. civ.). Il subingresso del rappresentante al posto del rappresentato avviene nella stessa posizione giuridica del primo. Se costui è un riservatario non si determina pertanto alcuna modificazione delle porzioni di legittima (Cass. Civ. Sez. II, 20018/04 ). Se il rappresentato fosse stato partecipe di una comunione incidentale ereditaria, il rappresentante non è soggetto alla normativa sul retratto successorio (Cass. Civ., Sez. II, 1987/2016 ).Vengono in esame specifici eventi ostativi che precludono al rappresentato la possibilità di adire l'eredità o conseguire il legato quali l'assenza, la premorienza, l'indegnità nei confronti dell'ereditando, la rinunzia all'eredità di quest'ultimo.Qual è ladell'istituto? Il fondamento di esso è stato rinvenuto ora nella, ora nellaA quest'ultimo riguardo giova rammentare che, in conseguenza dell'intervento del Giudice delle leggi (cfr. Corte Cost., 79/69 ), la nozione di famiglia doveva comprendere anche i figli naturali . La distinzione tra figli legittimi e naturali è venuta meno per effetto della riforma della filiazione. Occorre anche precisare che la detta tutela concerne la famiglia dell'ereditando e non quella del rappresentato . Presupposto della rappresentazione è infatti pur sempre che il chiamato, il quale non può o non vuole venire alla successione, sia figlio, anche adottivo ovvero fratello o sorella del de cuius ( art.468 cod. civ.).In quest'ultimo senso si esprime la maggioranza della dottrina: Ferri, Successioni in generale (Artt. 512-535), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.175; Branca, Istituzioni di diritto privato, Bologna, 1958, p.662; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria , in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, vol.XII, 1961, p.111.Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.153.Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1944, p.61.