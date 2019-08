Note

nota1

nota2

nota3

Bibliografia

BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999

GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

GIRINO, Il condominio negli edifici, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, 1982

GRECO, Del condominio negli edifici, Torino, Comm.cod.civ., III, 1958

SALIS, Condominio negli edifici, N.mo Dig.it.

SALIS, Revoca anticipata dell'amministratore del condominio e risarcimento danni, Riv.giur.edil., I, 1967

TERZAGO, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, III, 1997

TRIOLA, La nomina e la revoca dell'amministratore del condominio, Vita not., 1976

VISCO, Le case in condominio, Milano, 1976

L'amministratore del condominio è. A differenza di quanto è riscontrabile nella comunione ordinaria la sua nomina è necessaria quando i condomini siano più di otto (I comma art. 1129 cod.civ., come novellato dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220 , prima della quale l'indispensabilità di dotarsi di un amministratore scattava oltre il numero di soli quattro condomini). Cosa accade quando il numero dei condomini sia inferiore o eguale ad otto? Per tale eventualità parrebbe essere stato dettato il VI comma dell'art. 1129 cod.civ., a sensi del quale, in mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici,Solitamente la qualifica di amministratore viene conferita ad una persona fisica; non è tuttavia da escludere che sia nominato tale anche una persona giuridica (Cass. Civ. Sez. II, 22840/06 ). Questa conclusione è ora esplicitamente ravvisabile sia dall'art. 71 disp.att.cod.civ. in riferimento ai requisiti per la nomina, sia nel modo di disporre del II comma dell'art. 1129 cod.civ., ai sensi del quale, "contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o,il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 1130 cod.civ. , nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata."Alla nomina prevede l'assemblea ai sensi del n.4 dell'art. 1136 cod.civ.. La legge prevede in ogni caso (vale a dire indipendentemente dal fatto se l'assemblea sia in prima o seconda convocazione) la maggioranza qualificata di cui al II comma dell'art. 1136 cod.civ.. Occorrerà pertanto che la deliberazione(vale a dire almeno 500 millesimi).Circa le modalità di nomina, la quale normalmente consiste in un atto formale di investitura da parte dell'assemblea, trascritto nello speciale registro (appellato "di nomina e revoca dell'amministratore", nel quale sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale: cfr. il n.7 dell'art. 1130 cod.civ.), si era deciso che la medesima potesse scaturire anche dall'apprezzamento di(Cass. Civ. Sez. II, 3296/96 ). Tale statuizione non parrebbe più avere spazio in esito alla novellazione dell'art. 1129 cod.civ., dal momento che è espressamente previsto che la nomina debba essere accettata dall'amministratore. E' evidente come un'accettazione rispetto ad un'investiturasia ben difficilmente prospettabile.Nonostante l'utilizzo (in riferimento all'amministratore) del termine, dato il difetto di soggettività del condominio, è parso in passato più appropriato far riferimento al quale cornice giuridicamente più adeguata alla natura dei poteri che pure vengono attribuiti all'amministratore.(Cass. Civ. Sez. II, 4558/93 . La concezione che nega consistenza organica in senso proprio alla figura dell'amministratore rinviene conferma, da un lato, nella revocabilità di quest'ultimo, anche senza giusta causa da parte dell'assemblea (come meglio in seguito si dirà), dall'altro, nell'osservazione in forza della quale non sono rinvenibili attribuzioni indefettibilmente esclusive (dunque non appropriabili da parte dell'assemblea) dell'amministratore diverse dalla rappresentanza dei condomini. Ciò conduce ancora a negare l'esistenza di un'articolazione di organi in senso proprio nell'ambito del condominio.L'amministratore ha la rappresentanza di tutti i condomini e può stare in giudizio sia per essi sia contro alcuni di essi per gli altri (art. 1131 cod.civ.). Circa la latitudine di tale legittimazione, si veda Cass. Civ., Sez. II, 25634/2014 Per quanto attiene alla legittimazione nei confronti dei terzi, ferma restando la carenza di potere in capo all'amministratore, è stato deciso che costui possa, per motivi d'urgenza, costituirsi in giudizio ed anche proporre impugnazioni, salva la necessità di susseguente ratifica da parte dell'assemblea (Cass. Civ., Sez. Unite, 18331/10 ). Dal punto di vista passivo, non è invece prospettabile una legittimazione dell'amministratore a ricevere la notificazione di atti giudiziari (come un decreto ingiuntivo) con effetti immediatamente ricadenti sui singoli condomini (Cass. Civ., Sez. III, 23693/11 ).I provvedimenti che l'amministratore adotta nell'ambito dei propri poteri vincolano i condomini. Contro tali provvedimenti è tuttavia ammesso il ricorso all'assemblea (art. 1133 cod.civ.).L'amministratore dura in carica un anno (n.10 art. 1129 cod.civ.). L'assemblea ha comunque la possibilità di revocarlo anche anteriormente alla scadenza del termine pur non ricorrendo una giusta causa . Quando ad un amministratore ne subentra in carica un altro occorre che il primo faccia consegna di tutta la documentazione, incombendogli un preciso obbligo in questo senso (Pretura di Milano, 28/03/1990 ). In caso di inadempimento anche uno soltanto tra i condomini potrebbe agire nei di lui confronti in forza del principio della rappresentanza "interna" (Cass. Civ. Sez.II, 8132/04 ).Specialmente delicata si è palesata la mansione dell'amministratore in riferimento alla problematica posta dalPuò l'amministratore comunicare per iscritto l'inadempimento di uno dei condomini a tutti gli altri? Può rivelare il contenuto di comunicazioni che uno di essi gli abbia inviato in via riservata, tuttavia in riferimento a questioni relative alla gestione degli enti comuni? La risposta a questi interrogativi non è agevole. Si può tuttavia distinguere tra un'attività dell'amministratore volta a semplicemente comunicare le informazioni agli altri condomini ed un'ulteriore attività volta alla diffusione delle stesse. Se la prima si palesa esente da censure (più che mai in esito alla novellazione dell'art. 1130 cod.civ. operativa dal 17 giugno 2013) ogniqualvolta i dati attengano alla sfera gestionale della cosa comune, la seconda invece non può essere considerata legittima, in quanto eccedente l'ambito funzionale del condominio (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 186/11 ; Cass. Civ., Sez. II, 18421/11 ).Analogo parere viene espresso dalla prevalente dottrina. Si confrontino Salis, voce Condominio negli edifici, in N.mo Dig. it., p.1145; Girino, Il condominio negli edifici, in Tratt.dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.412;Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.269.Così, tra gli altri, Bigliazzi Geri-BrecciaBusnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.337.Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.521; Visco, Le case in condominio, Milano, 1967, p.387; Triola, La nomina e la revoca dell'amministratore del condominio, in Vita not., 1976, pp.1034 e ss.; Salis, Revoca anticipata dell'amministratore del condominio e risarcimento danni, in Riv.giur.edil., vol.I, 1967, pp.52 e ss..