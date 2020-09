Incapacità giuridica speciale: il fallimento

Note

L'imprenditore che sia stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale, in quanto non in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5 legge fall.), non può rivestire gli uffici tutelari fino al momento in cui non sia cancellato dal registro dei falliti (art. 350, n. 5 cod. civ. rimasto invariato pur in esito all'eliminazione del detto registro per effetto dell'art. 47 D. Lgs. 5/06, portante riforma delle procedure concorsuali ) . Si tratta di una vera e propria ipotesi di incapacità giuridica, avendo a che fare con la possibilità astratta di essere titolare dei poteri giuridici afferenti all'ufficio tutelare.Il fallimento può essere dichiarato anche successivamente alla cessazione dell'attività di impresa. Ai sensi dell'art. 10 l.f.) infatti la pronunzia può intervenire entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. E' salvo l'apprezzamento della eventuale continuazione dell'impresa (anche se non basta effettuare un pagamento per poter concludere nel senso della continuazione cfr. Cass. Civ., Sez. VI-I, 16107/2014 ).Dal punto di vista negoziale, l'intervenuto perfezionamento di un atto che il fallito non avrebbe potuto compiere (ad esempio la vendita di un bene), produce inefficacia dello stesso con riferimento ai creditori (Cass. Civ., Sez. III, 26908/2014 Cfr. Ferrara, Il fallimento, Milano, 1974, p. 608 e pp. 269 e ss..