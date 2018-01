Figli riconoscibili

Note

Relativamente alla successione dei figli si è posto il problema(la quale produce gli stessi effetti del primo),La questione non è meramente teorica, potendo avere ricadute operative rilevanti. Secondo l'opinione ormai dominante in dottrina ed in giurisprudenza,(cfr. Cass.Civ. Sez. I, 1196/61 e Cass.Civ. Sez.I, 1584/81 . Infatti la natura dichiarativa della sentenza e quella meramente ricognitiva del riconoscimento servono unicamente a far emergere sul piano giuridico un fatto al cui verificarsi sorge da subito la qualità di figlio . Ne discende cheSi ritiene infatti che il figlio ha diritto di venire all'eredità sia che la successione del genitore si apra durante il giudizio di accertamento della filiazione, sia che la sentenza sia stata pronunciata su domanda proposta contro gli eredi dopo la morte del genitore ai sensi dell'art. 276 cod.civ..Il riconoscimento volontario, essendo operato dal genitore nel tempo necessariamente precedente alla sua morte, non dà luogo a dubbi relativamente ai suoi effetti sulla successione. Nel caso invece che il riconoscimento preceda la nascita del figlio e abbia luogo da parte di entrambi i genitori quando questi sia quindi solo concepito, il figlio nato succederà al padre venuto meno prima della nascita come figlio postumoLa successione legittima opera anche a seguito del riconoscimento del figlio premorto al genitore. L'art. 255 cod.civ. dispone, a tal riguardo, che il riconoscimento di figlio premorto può aver luogo in favore dei suoi discendenti. A seguito del riconoscimento del figlio, quindi, solo i figli riconosciuti acquistano nei confronti dell'ascendente il diritto agli alimenti (art. 433 , III comma, cod.civ.) e solo essi saranno chiamati a succedere al loro ascendente per effetto della rappresentazioneart. 468 cod.civ. . A ciò deve aggiungersi che la vocazione dei figli riconosciuti o dichiarati giudizialmente non è esclusa da quella di altro successibile.Cfr. Cicu, Successione legittima e dei legittimari, Milano, 1947, p.168.Cirillo, La successione dei discendenti, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Milano, 1994, p. 570; Azzariti-Iannacone, Successione dei legittimari e successione dei legittimi, in Giur.sist.dir.civ. diretta da Bigiavi, Torino, 2000.Cfr. Azzariti-Iannacone,, p.344