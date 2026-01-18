Esistenza della causa

Il primo profilo di valutazione dell'elemento causale è quello dell' esistenza.
Sotto questo aspetto si distingue un'eventuale difettosità originaria della causa, la quale può cioè mancare fin dalla stipulazione dell'atto negoziale, dal momento genetico dello stesso (mancanza genetica
della causa), da una difettosità sopravvenuta della causa nota1
.
E' possibile infatti che l'elemento causale, pure inizialmente sussistente, venga meno in esito a successive vicende, nel senso che non sia realizzabile il fine programmato dalle parti, venendo meno il sinallagma contrattuale (mancanza funzionale della causa)nota2
.
Il difetto genetico della causa è con tutta evidenza riferibile alla stipulazione di un negozio innominato o atipico: può essere che le parti abbiano posto in essere un congegno negoziale così imperfetto da non poter essere valutato positivamente sotto questo aspetto.
Legittimo e dotato di causa è stato reputato il contratto con il quale i familiari di un anziano degente presso struttura sanitaria residenziale si obbligavano al pagamento della quota parte relativa al servizio alberghiero (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 5869 del 5 marzo 2025).
Assai più problematica è la verifica dell'eventuale difetto genetico della causa in un contratto tipico, dovendo qui essere richiamate le nozioni generali in tema di significato di causa.
Per i fautori della teoria della causa in senso oggettivo, il tema in oggetto non ha senso: corrispondendo la causa alla funzione economico-sociale del contratto, essa per definizione è esistente in un negozio tipizzato dal legislatore, nel quale cioè quest'ultimo ha già positivamente valutato lo scopo tipico dell'atto nota3
.
Diviene utile evocare la nozione di causa in astratto e di causa in concreto nota4
.
Una causa in senso astratto è sicuramente sempre sussistente in un negozio tipico: nella vendita la legge ha tipizzato lo scambio di una cosa contro il corrispettivo di un prezzo nota5
.
Che cosa dire della causa in senso concreto? Essa potrebbe pur in un contratto tipico fare difetto: si pensi al contratto di assicurazione contro gli incendi di un bene già completamente perito in seguito ad un incendio, ad una compravendita immobiliare nella quale la parte acquirente acquisti un bene che risulta essere già di sua proprietà. In queste ipotesi, pur esistendo in astratto una causa, essa non sussiste in concreto: lo scambio di un bene contro un prezzo non può concretamente avvenire ab origine in quanto il bene è già di proprietà di chi lo dovrebbe acquistare; l'alea, il rischio che costituisce il nucleo del contratto di assicurazione, non è in concreto esistente in quanto il pregiudizio contro il quale ci si voleva garantire si è già realizzato.
Da queste considerazioni emerge la possibilità di una valutazione negativa della causa in concreto anche in riguardo ai negozi tipici di modo che, relativamente al problema dell'esistenza della causa, è possibile tracciare il seguente quadro riassuntivo:Negozi tipici Negozi atipici Causa in astratto
sempre esistenteda verificareCausa in concreto
da verificareda verificare
Causa in senso astratto:
fattispecie prevista normativamente
Causa in senso concreto:
intento in concreto da parte dei contraenti
di perseguire lo scambio di bene contro prezzo Ci si farà carico in altra occasione dell'affermazione, pure svolta in dottrinanota6
, secondo la quale nei negozi atipici la causa difetterebbe quando il negozio non fosse diretto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela.
La meritevolezza di tutela pare infatti un ulteriore profilo di rilevanza dell'elemento causale che non può risolversi nell' esistenza. Da un punto di vista logico si potrebbe infatti dire che la causa è esistente, ma che non è comunque meritevole di tutela dal punto di vista dei valori protetti dall'ordinamento giuridico.
Come è evidente, il difetto genetico della causa produce la nullità del negozio (art. 1418
II comma cod.civ.) nota7
.L'anomalia genetica della causa
soltanto parziale ed il difetto sopravvenuto (funzionale) di essa
introducono, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, le tematiche della rescindibilità
e della risolubilità
.
Sotto il primo profilo, quando si produce ab origine uno squilibrio nel meccanismo della corrispettività imputabile alle speciali condizioni nelle quali il contratto è stato concluso (stato di pericolo: cfr. art. 1447
cod.civ.), ovvero, comunque sia, a condizioni che in concreto debbano reputarsi enormemente lesive in quanto il valore di una delle prestazioni superi di oltre la metà quello della controprestazione (azione generale di rescissione per lesione, art.1448
cod.civ.) il contratto non è nullo, ma la legge prevede il rimedio dell'azione di rescissione.
Per quanto invece attiene al difetto sopravvenuto della causa in concreto, vale a dire del funzionamento del sinallagma contrattuale, vengono in considerazione eventi quali l'inadempimento di una delle parti di un contratto, ovvero la sopravvenuta impossibilità di dar corso a quanto pattuito (perché ad esempio il bene oggetto della vendita è stato dichiarato per legge extra commercium
), oppure ancora l'eccessiva onerosità sopravvenuta, la quale alteri il meccanismo della corrispettività delle prestazioni.
In tutti questi casi il contratto non è certamente nullo, essendo praticabile il diverso rimedio della risoluzione, la quale produce lo scioglimento del vincolo contrattuale con effetti ex tunc
tra le parti, ma non per i terzi (risoluzione per inadempimento: artt. 1453
e segg. cod.civ.; per impossibilità sopravvenuta: artt. 1463
e segg. cod.civ.; per eccessiva onerosità: artt. 1467
e segg. cod.civ.).
Sono attinenti al tema dell'esistenza della causa le problematiche afferenti ai c.d. negozi con causa esterna
ed all' astrazione (sostanziale o processuale) della causa
.
