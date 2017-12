Dispensa dalla collazione: nozione e causa

Note

L'art. 737 cod. civ. prevede al II comma la possibilità che il disponente dispensi taluno dei coeredi dalla collazione, vale a dire dall'operazione consistente nel conferimento di quanto ricevuto a titolo di liberalità donativa in un'unica massa ai fini della distribuzione dell'attivo tra i coeredi stessi.Ai sensi del predetto II comma dell'art. 737 cod. civ. una siffatta dispensa non produce effetto, se non nei limiti della quota disponibile: la norma, potenzialmente ambigua per quanto sarà detto a proposito della differenza tra dispensa dalla collazione e dispensa dall'imputazione(III comma art 564 cod. civ. ), significa in realtà semplicemente che la porzione legittima, la quota riservata agli (altri) legittimari, è intangibile (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 13660/2017 ).Dal momento che la dispensa dalla collazione non determina un incremento quantitativo della disposizione a favore del coerede, bensì una semplice agevolazione qualitativa,(Cass. Civ. Sez. II, 2752/84 ), un mero rafforzamento di una liberalità considerata principale (che, tra l'altro, non si estenderebbe ai miglioramenti ed alle addizioni effettuate dalcon denari propri successivamente alla donazione con la quale se ne era precedentemente spogliato: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 4381/82 ). In questo senso la dispensa dalla collazione viene ritenuta una liberalità supplementare, simile al legato liberatorio (con il quale il legatario viene liberato da un'obbligazione che lo vincolava): il donatario dispensato viene esonerato dall'obbligazionedi conferire la liberalità (per imputazione ovvero in natura)E' stato osservato che colui che dona un bene dispensando il donatario dalla (futura) collazione non intende fare una duplice liberalità, vuole semplicemente che il bene donato sia attribuito in via definitiva al donatario, in modo tale che costui non sia tenuto a effettuarne né il conferimento in natura né per il tramite dell'imputazione mediante esborso di una somma di denaro pari al valore di esso. La donazione con dispensa sarebbe pertanto unitaria (come la donazione modale).Nonostante la serietà delle argomentazioni esposte sembra tuttavia preferibile la tesi contraria, autorevolmente sostenuta in dottrina , in base alla quale la dispensa deve essere considerata, come anzidetto,. Il paragone con la donazione modale prova proprio il contrario di quanto dovrebbe suggerire: l'onere può infatti essere qualificato, secondo le più recenti e condivisibili indicazioni della dottrina, come disposizione autonoma.La conferma della natura di negozio autonomo della dispensa si può trarre dalla disamina dell'elemento causale di essa. La dispensa dalla collazione si differenzia innegabilmente dalla donazione.Quanto all'unilateralità, prescindendo dall'esame della possibilità di porre in essere una dispensa in forza di autonomo attounilaterale, aspetto che verrà analizzato specificamente in relazione alla forma della dispensa, giova osservare che il tenore letterale dell'art. 737 cod. civ. è tale da autorizzare il parere secondo il quale, ai fini dell'operatività della dispensa, non è richiesta l'accettazione del donatario . La legge parla infatti soltanto della dichiarazione di dispensa, configurandola come espressione di una volontà unilaterale; il problema non si pone neppure quando infine la dispensa è contenuta in un testamento, la cui struttura risulta necessariamente unipersonale.Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.651.Così Casulli, voce Collazione delle donazioni, in N.sso Dig.it., vol.III, 1959, p.462, a giudizio del quale si tratterebbe di una mera modalità della donazione. Contra Ziccardi,, Milano, 1972, p. 139 nonché Cariota-Ferrara,, Napoli, 1977, p. 687, per i quali la possibilità di una materiale separazione confermerebbe piuttosto la natura di negozio autonomo.Sostengono questa tesi, ritenendo che la dispensa costituisca una clausola accessoria, Tamburrino,, in, vol. II, Milano, 1963, p. 767 e Messineo,Milano, 1966, p. 611.Andrini,, in, a cura di Rescigno, vol.II, Padova, 1994, p. 140; Forchielli,, Padova, 1958, p. 265 e De Michel, Il fondamento della collazione e la dispensa di cui all'art.737 c.c., in Giur.it., 1996, vol. I, p. 273, che sottolinea il collegamento esistente tra la dispensa e la donazione principale.Si ritiene cioè che, pur dovendo riconoscere sussistenti le caratteristiche proprie degli atti a struttura ed efficacia inter vivos, la dispensa "ha indubbiamente natura di negozio giuridico mortis causa, essendo finalizzato a regolare la successione del donante": così De Michel, cit., p. 273;analogamente Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1982, p. 742.Così Forchielli, voce, in Enc. Giur. Treccani, vol.VI, 1988, p. 4. La struttura soggettiva del negozio di dispensa non può non essere unilaterale. Quando fosse contenuta in una donazione essa varrebbe a qualificare il veicolo formale dell'atto come ospitante due distinti negozi collegati ciascuno qualificato da una distinta natura giuridica. La liberalità donativa possiederebbe natura contrattuale necessariamente bilaterale, la dispensa invece darebbe vita ad un negozio unilaterale. Inutile si paleserebbe pertanto l'accettazione che il donatario facesse in relazione al beneficio di cui alla dispensa.