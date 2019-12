Diritto alla provvigione e stipulazione di contratto preliminare (mediazione)

Note

nota1

Bibliografia

DE LUCA COGLIANDRO D'AURIA RONZA, Dei singoli contratti, Milano, II, 2002

MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, Milano, II, 1935

Ai sensi dell' art.1755 cod.civ. occorre, ai fini della maturazione a favore del mediatore del diritto alla provvigione, che l'affare sia concluso.Cosa riferire della mera stipulazione diSecondo l'opinione prevalente in giurisprudenza essa, poichè dalla conclusione del vincolo preliminare scaturirebbe comunque l'obbligazione per le parti di addivenire al contratto definitivo (Cass. Civ. Sez. III, 5348/09 ; Cass. Civ. Sez. III, 13132/97 ). Ciò a meno che tra le parti ed il mediatore non sia stato convenuto che il diritto alla provvigione nasca soltanto alla conclusione del contratto definitivo (Cass. Civ. Sez. III, 9676/97 ). Nè sarebbe indispensabile la concreta praticabilità del rimedio di cui all'art. 2932 cod.civ.. E' stato così deciso che il diritto alla provvigione scaturisca anche dalla conclusione di unconcretamente insuscettibile di esecuzione forzata in forma specifica (Cass. Civ. Sez. III, 3980/81 ).Alla concorde giurisprudenza si contrappone l'orientamento nettamente contrario della dottrina. Si reputa infatti che il diritto alla provvigione non possa se non trarre origine esattamente da quella negoziazione che le parti hanno avuto di mira. L'affare non è definibile come concluso all'atto del perfezionamento del contratto preliminare, potendosi al più ritenere sorto l'obbligo di corrispondere le provvigioni ogniqualvolta fosse possibile attivare l'azione di cui all' art.2932 cod.civ. . Per tale motivo, sicuramente non sorge il diritto alla provvigione sulla base di un mero contratto preliminare di preliminare (Cass. Civ., Sez. II, 30083 19 novembre 2019).E' invece pacifico, per quanto invece attiene al perfezionamento di un mero(e,, il perfezionamento di semplici minute o puntuazioni) che non scaturisca alcun diritto alla provvigione (Cass. Civ., Sez. III, 24445/11 ).In questo senso si esprimeva già il Vivante, Trattato di diritto commerciale, vol.II, Milano, 1935, p.234; analogamente De Luca, Cogliandro, D'Auria, Ronza, Dei singoli contratti, vol.II, Milano, 2002, p.221. Si uniforma invece all'indirizzo giurisprudenziale Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.664.