Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 58-ter

FINANZIAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA



1. All'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019”.

2. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “270 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “225 milioni di euro per l'anno 2019”;

b) al comma 3, le parole: “270 milioni di euro per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “225 milioni di euro per l'anno 2019”.

(Articolo inserito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)