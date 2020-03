Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 32-bis

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 20 GIUGNO 2019, CAUSA C-291/18 (DIRETTIVA 95/7/CE). MODIFICHE ALL’ ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1997, N. 28



1. All'articolo 2, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “le piattaforme e” sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le precedenti disposizioni non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare”.

(Articolo inserito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)