Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 55-ter

DISCIPLINA DELL'USO DI PRODOTTI FITOSANITARI DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI NON PROFESSIONALI



1. Al regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 gennaio 2018, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: “per 24 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “per 42 mesi”;

2) al comma 2, le parole: “di 24 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “di 42 mesi”;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5”;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, lettera b), le parole: “per 24 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “per 42 mesi”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“8-bis. L'allegato al presente decreto non si applica nella fase transitoria di cui ai commi da 1 a 5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi commi da 1 a 5”.

(Articolo inserito dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157)