Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 49

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



REVISIONE PRIORITÀ INVESTIMENTI



1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 134 dopo le parole “del territorio” sono aggiunte le seguenti: “nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati”;

b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché per interventi in viabilità e trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale” e dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

“c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;

c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;

c-quater) per infrastrutture sociali;

c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.”.