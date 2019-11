Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 46

Elenco dei capitoli Documenti collegati

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ REGIONALE



1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola “2020”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “2021”;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole “Per gli anni dal 2011 al 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2011 al 2020” e le parole “A decorrere dall'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2021”;

2) al comma 3, le parole “A decorrere dall'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2021”;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole “A decorrere dall'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2021”;

2) al comma 2, le parole “entro il 31 luglio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2020”;

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola “2020” è sostituita dalla seguente: “2021”.