Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 39

CAPO IV Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia (MODIFICHE DELLA DISCIPLINA PENALE E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI)



1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “quattro a otto”;

b) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”;

c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “tre a otto”;

d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole “uno a tre” sono sostituite dalle seguenti: “due a cinque”;

e) all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola “centocinquantamila” è sostituita dalla seguente: “centomila”;

f) all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola “tre” è sostituita dalla seguente: “due”;

g) il comma 1-ter dell'articolo 4 è abrogato;

h) all'articolo 5, comma 1, le parole “un anno e sei mesi a quattro” sono sostituite dalle seguenti: “due a sei”;

i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole “un anno e sei mesi a quattro” sono sostituite dalle seguenti: “due a sei”;

l) all'articolo 8, comma 1, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “quattro a otto”;

m) all'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”;

n) all'articolo 10, le parole “un anno e sei mesi a sei” sono sostituite dalle seguenti: “tre a sette”;

o) all'articolo 10-bis, la parola “centocinquantamila” è sostituita dalla seguente: “centomila”;

p) all'articolo 10-ter, la parola “duecentocinquantamila” è sostituita dalla seguente: “centocinquantamila”;

q) dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente:

“Art. 12-ter (Casi particolari di confisca). -1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:

a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;

b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1;

c) l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis;

d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;

e) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater;

f) l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;

g) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2;

h) è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli articoli 4 e 10.”.

2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

“Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.