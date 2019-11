Decreto Legge del 2019 numero 124 art. 24

Elenco dei capitoli Documenti collegati

CAPO II Disposizioni in materia di giochi (PROROGA GARE SCOMMESSE E BINGO)



1. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “da indire entro il 30 settembre 2018” sono sostituite dalle parole “da indire entro il 30 giugno 2020”, le parole “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle parole “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020”, le parole “euro 6.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 7.500” e le parole “euro 3.500” sono sostituite dalle seguenti: “euro 4.500”.

2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “anni dal 2013 al 2019” sono sostituite dalle seguenti: “anni dal 2013 al 2020” e le parole “entro il 30 settembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2020”.