Codice Civile art. 625

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



ERRONEA INDICAZIONE DELL'EREDE O DEL LEGATARIO O DELLA COSA CHE FORMA OGGETTO DELLA DISPOSIZIONE



1. Se la persona dell' erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti, risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.

2. La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.

