Cessione dei crediti aziendali

Il I comma dell'art. 2559 cod. civ. dispone che. Il debitore ceduto è tuttavia liberato se paga inall'alienante.La norma trovava il suo limite nella mancata attuazione del registro delle imprese. Infatti, a norma dell'art. 100 disp. att., cod. civ. , ultimo comma, fino appunto all'attuazione di tale registro, non si applicavano le disposizioni contenute nell'art. 2559 cod. civ. , bensì la regola generale dell'efficacia della cessione dal momento della notifica o dell'accettazione ex art. 1264 cod. civ..Con la pratica istituzione del registro delle imprese è divenuta operativa la deroga prevista dalla citata norma rispetto alla disciplina ordinaria della cessione, che per l'appunto si sostanzia nella sostituzione della notificazione con la pubblicità costituita dall'iscrizione della cessione nel registro.Più importante è il problema se la cessione dei crediti si operi, nel silenzio del contratto in caso di trasferimento di azienda.Sull'argomento, la dottrina è divisa , mentre la giurisprudenza costante ritiene che la successione abbia luogo, senza bisogno di alcuna pattuizione fra le parti (Cass. Civ. Sez. I, 577/99 ).In considerazione delle contrastanti opinioni dottrinali, appare opportuno che la sorte dei crediti relativi all'azienda ceduta sia regolata dalle parti contraenti, le quali, comunque, possono convenire il trasferimento solo parziale degli stessi, ovvero escluderlo totalmente, senza che ciò determini un'alterazione della nozione di azienda.In ogni caso non rientra nel perimetro aziendale, essendo dunque escluso dalla regola in esame, il credito afferente alla riduzione del prezzo di un immobile nell'ipotesi di evizione parziale (Cass. Civile, Sez. II, ord. n. 29657 del 18 novembre 2024).A favore della tesi negativa secondo la quale il trasferimento avverrebbe solo in conseguenza di appositi negozi di cessione, si vedano p.es. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, vol. III, 2-IV, Milano, 1955, p. 27; Auletta, Note in tema di circolazione dell'azienda, in Riv. Soc., 1963, p. 479. Contra, nel senso della cessione automatica dei crediti, tra gli altri, Cottino, Diritto commerciale, vol. I, Padova, 1976, pp.191 e ss.; Ghidini, Disciplina giuridicadell'impresa, Milano, 1950, p. 82.