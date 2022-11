Annullabilità forti e annullabilità deboli, retroattività obbligatoria e reale

Note

Bibliografia

GENTILI, Le invalidità, Torino, I contratti in generale Gabrielli, II, 1999

MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975

Dall'esame del disposto dell'art. 1445 cod.civ. , dettato in tema di annullabilità del contratto in genere, si ricava che(tutte quelle che, pur cagionando invalidità del contratto, rinvengono la propria fonte in cause diverse dall'incapacità legale), che vengono ad identificarsi nelle fattispecie in cui il disponente è privo di capacità legale. Queste ultime sono accomunate, quanto alla disciplina di cui all'art. 2652, n. 6 cod. civ. , alledel contratto.Perchè utilizzare l'aggettivazione "deboli" e "forti" riferito alla annullabilità?Se l'annullamento dipende da incapacità legale (annullabilità "forte") il terzo subacquirente,è comunque pregiudicato dal vittorioso esperimento dell'azione di annullamento da parte del soggetto legittimato in relazione all'atto intercorso tra l'incapace e il dante causa del subacquirente.Ne segue che, qualora Tizio, legalmente incapace, aliena un bene a Caio, il quale successivamente lo rivende a Sempronio, l'eventuale azione promossa da Tizio (o meglio: da chi ne ha la legale rappresentanza) nei confronti di Caio per ottenere l'annullamento del contratto è idonea a ripercuotersisull'acquisto effettuato da Sempronio. Ciò del tutto indipendentemente dalla buona fede di costui e dalla priorità della trascrizione del titolo di acquisto effettuata a favore di Sempronio rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale intesa all'annullamento dell'atto presupposto (salvo quanto dispone l'art. 2652, n. 6 cod. civ. ). Si parla a tal proposito di retroattività "reale" onde alludere ad un fenomeno di retroazione degli effetti opponibile anche ai terzi subacquirenti.Questa regola, in relazione a tutte le altre cause invalidanti (vizi della volontà, incapacità naturale, conflitto di interessi) che comportino annullabilità (annullabilità che per questo motivo definiamo "debole"), viene attenuata.Questo significa che, nonostante la "debolezza" dell'invalidità, sono salvi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale volta a far dichiarare l'annullamento del contratto, ogniqualvolta sia stata effettuata prima della trascrizione del titolo in base al quale il terzo ha acquistato il proprio diritto. Il terzo stesso non potrà far valere in questo caso la propria buona fede, insussistente in relazione all'astratta possibilità di conoscere la pendenza di una lite afferente alla validità del titolo presuppostoUna volta pronunziato l'annullamento del contratto per causa diversa da incapacità legale di una delle parti, il terzo subacquirente da una di esse è perciò tutelato dalle prescrizioni di cui alla norma in esame ed ai requisiti da essa previsti, tra i quali spicca la condizione soggettiva della, intesa come ignoranza del vizio invalidante dell'atto.Riportandoci ancora una volta all'esempio fatto sopra, Sempronio, in buona fede, semprechè abbia trascritto il proprio titolo anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale proposta da Tizio (ad esempio per difetto di capacità naturale al tempo del perfezionamento dell'atto), vede comunque salvo ed incontestabile il proprio acquisto.Questo per sgombrare il campo dall'equivoco che, quest'ultima distinzione non sia altro se non un diverso modo di appellare la prima coppia di concetti.Ciò significa che la valutazione in termini di forza o debolezza dell'annullabilità non si sovrappone, pur essendo connessa, alla qualificazione in termini di realità o obbligatorietà della retroattività.: nel caso di cui al n.6 dell'art. 2652 cod. civ. la tutela del contraente che ha agito per ottenere l'annullamento dell'atto cede il passo alla tutela di tale terzo, una volta che sussistano i requisiti di cui alla norma citata (trascrizione del titolo e decorso dei cinque anni dalla stipulazione dell'atto annullabile).Rimane infine da chiarire che mentre l'annullabilità che dipende da incapacità legale è sempre "forte", quella afferente a tutte le altre cause non è infatti sempre "debole". E' tale in riferimento all'onerosità dell'acquisto del terzo subacquirente, viceversa può essere considerata "forte" quando l'acquisto è a titolo gratuito.V. Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p.365.Si verificheranno partitamente le caratteristiche della retroattività obbligatoria (es.: nel caso di risolubiltà del contratto: art. 1458 cod.civ. ). La risolubilità non è infatti opponibile al terzo, neppure quando questi sia in mala fede, nel senso che egli abbia conoscenza del vizio che inficia l'atto in forza del quale gli viene alienato il diritto. Il solo limite alla tutela dell'acquisto del terzo è dato dai principi in tema di trascrizione della domanda giudiziale volta ad ottenere la risoluzione giudiziale (cfr. art. 1458 cod.civ. ).Cfr. Gentili, Le invalidità, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1380.