la buona fede del terzo, intesa come mancanza di conoscenza della patologia invalidante che affligge l'atto in base al quale l'avente causa del terzo ha acquistato; l'onerosità dell'acquisto del terzo; l'anteriorità della trascrizione del titolo rispetto a quella della domanda giudiziale volta a contestare il titolo affetto da annullabilità.

In relazione alle(incapacità naturale, vizi del consenso: errore, violenza, dolo; conflitto di interesse nella rappresentanza, mancanza del consenso di entrambi i coniugi in relazione ad atto di disposizione di bene ricadente nella comunione legale: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24816/2018 ), l'art. 1445 cod. civ. prevede cheUna volta che fosse stato pronunziato l'annullamento del contratto per causa diversa da incapacità legale il terzo subacquirente (vale a dire colui che ha acquistato da un soggetto il cui precedente titolo di acquisto è stato invalidato) viene tutelato alle condizioni previste dalla norma citata, condizioni che ci accingiamo ad assumere in considerazione.Poniamo che Tizio, in stato di incapacità naturale (art. 428 cod. civ. ), abbia alienato un bene a Caio, il quale successivamente lo abbia rivendutoa Sempronio. L'eventuale azione promossa da Tizio (che nel frattempo ha recuperato la propria capacità di agire) nei confronti di Caio per ottenere l'annullamento del contratto, non è idonea a ripercuotersi anche sull'acquisto effettuato da Sempronio. Questo a condizione che Sempronio abbia stipulato ine semprechè si sia (se del caso) provveduto aeffettuata da TizioEntro questi limiti è possibile riferire dell'art. 1445 cod. civ. come di una norma chea tutela dell'avente causa di colui che ebbe a propria volta ad acquistare in base ad un titolo annullabile (annullabilità debole)Quali sono i requisiti ai quali è subordinata la protezione del terzo nell'ipotesi di annullabilità dipendente da causa diversa dall'incapacità legale?Si vedano, tra gli altri, Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 257; Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1972, pp. 404 e ss..Similmente Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p. 152.