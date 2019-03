Valore della quietanza riferita alla consegna di assegno bancario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1572 del 22 gennaio 2019)

Documenti collegati Quietanza e spese dell'adempimento





La dichiarazione rilasciata al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal "nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo.