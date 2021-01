Straordinaria efficacia sanante del rilascio della concessione in sanatoria seguito dalla convalida dell'atto pur dichiarato nullo per abusi edilizi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22561 del 16 ottobre 2020)

In tema di abusivismo edilizio, l'art. 2, comma 57, della l. n. 662 del 1996, rende operante, a seguito del rilascio della concessione in sanatoria di cui all'art. 39 della l. n. 724 del 1994, la regola della retroattività della convalida del negozio traslativo del quale non sia stata dichiarata la nullità con sentenza passata in giudicato; ove, al contrario, detta nullità sia stata dichiarata con sentenza irrevocabile e trascritta, alle parti è consentito di conferire efficacia retroattiva alla sanatoria, salvi gli effetti della trascrizione a favore dei terzi.