Orario apposto al testamento pubblico. Rilevanza penale dell'eventuale imprecisa determinazione dello stesso. (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 16949 del 17 aprile 2024)

Non ha rilievo, ai fini dell’imputabilità per responsabilità del notaio, la denuncia di testamento falso quando riguarderebbe solo la precisa determinazione dell’orario, giacché non sarebbe ragionevole muovere un’accusa di falso a un notaio unicamente sulla base di una differenza trascurabile tra quanto riportato nell’atto e quanto risultante alla denunciante, essendo il significato dell’opera del notaio ben più ampio e riguardante l’intera sua condotta professionale.