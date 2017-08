Institutio ex re certa: susseguente alienazione del bene, conseguenze relative alla permanenza o meno della delazione ereditaria. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 6972 del 17 marzo 2017)

Documenti collegati Effetti dell' institutio ex re certa relativamente ai beni non considerati nel testamento





In tema di successione testamentaria, l' ''institutio ex re certa'' ha ad oggetto un bene determinato e solo di riflesso la quota, sicché l'alienazione successiva del bene attribuito implica la revoca della istituzione di erede o l'attribuzione di una quota maggiore rispetto a quella assegnata a favore di altro coerede, senza che possa trovare applicazione l'art. 686 c.c. in materia di legato, in quanto l'art. 588, comma II, c.c. consente di determinare la quota spettante all'erede sulla base del valore dei beni assegnati ed in rapporto al valore del restante patrimonio eventualmente assegnato ad altri coeredi.