"Fanno distanza" le tubazioni dell’impianto di condizionamento poste in facciata nei rapporti tra i condomini? Prevalenza tra norme del codice civile e regolamento condominiale. (Appello di Palermo, Sez. II, sent. n. 269 del 15 febbraio 2017)

Le norme sulle distanze trovano applicazione anche tra i condomini di un edificio condominiale, a condizione che la disciplina particolare delle cose comuni non sia con esse contrastante.In tal caso la prevalenza della norma speciale in materia di condominio comporta l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima.